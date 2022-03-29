《社内相亲》EP.9社长&夏莉正式恋爱收视再创新高11.6%！季次长的炸弹酒+BTS舞蹈引发热烈讨论～

（最新剧照）昨晚最新一集的 EP.9 中，令大家印象最深刻的是哪一幕呢？（虽然很难过但只剩三集了～TAT）

（雷）SBS《社内相亲》第9集收视率再创自身新高，全国11.6%、首都圈12.4%、最高瞬间达到14.1%，成绩相当惊人。

除了姜泰武（安孝燮 饰）社长与申夏莉（金世正 饰）正式恋爱后甜滋滋的日常外，昨晚季次长（任基鸿 饰）的炸弹酒表演也让观众们为之惊艳，搭配BTS热门曲〈血、汗、涙〉与〈Dynamite〉（中文有炸药之意）的专属舞步，流畅的表演也引发热烈讨论。

最后还乖乖地帮店家拖地，也算是善良的收尾了！XDDD



今晚EP.10最新剧照，四人约会～



接下来谈及昨晚EP.9的剧情



姜泰武与申夏莉正式交往后，因为泰武要出差所以一早就邀请夏莉来一场晨间约会，结果带她到朋友的店亲自下厨，做了一桌的美味让夏莉非常感动。



两人在公园谈心，泰武靠近夏莉以为要KISS闭上眼睛，结果是要帮她擦掉脸上的酱汁，但下一秒又霸气的拉回热吻，恋爱后嘴唇一直没有休息啊～！（一有空就认真工作XD）



另一边，车成勋（金旻奎 饰）代替社长去和赵友贞（徐惠媛 饰）相亲，正面拒绝对方且表明自己有女友，但友贞被电到后表示自己不介意，希望可以试试看恋爱；本想对陈映书（薛仁雅 饰）坦白代替相亲的事，却一直被打断无法顺利开口。



而成勋准备把映书介绍给重要的人见面，映书却意外带来了伤心的友贞，三人就这样见面变成修罗场，友贞还把成勋当成负心汉教训(人家都说自己有女友了!?)，映书则是一气之下就转身离开，聪明如她瞬间理解状况，但无法体谅成勋总把泰武的需求放在第一位，果然副CP太甜太顺利，编剧准备来小虐一下。



最后，就是姜泰武和申夏莉的部门同仁聚餐片段，场面到后来十分欢乐，还被忙内社员看到两人桌下偷偷牵手，一并爆料吕部长跟季次长恋爱中的消息，结果被大家以为她喝太醉胡言乱语。



最终，爷爷姜会长（李德华 饰）意外撞见在街边准备牵手、气氛暧昧的泰武&夏莉，下一集预告爷爷甚至说出：「不要再跟泰武见面（交往）了。」我大胆猜测下一句是「你们俩直接结婚吧！」哈哈哈，不开玩笑了，爷爷一直对夏莉没有好印象，究竟会如何讨爷爷欢心呢？只剩三集了，估计是不会太拖戏，大家就放心地看吧！



▼EP.10预告：



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