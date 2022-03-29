【雷】你倆又不會結婚，還抱得這麼甜蜜，這不是扎觀眾們的心嗎？！《二十五，二十一》預告玻璃渣裡找糖，觀眾太苦了

《二十五，二十一》這是要Bad Ending了嗎？？

現在編劇的愛好是用糖把觀眾騙進去，再用玻璃渣來殺人誅心嗎？ 《二十五，二十一》中羅熙度（金泰璃 飾）和白易辰（南柱赫 飾）的CP感已經塑造成功，兩人的愛情也是坦坦蕩蕩，十分符合年輕人談戀愛時的各種小甜蜜，清清爽爽地構造出了愛情的輪廓，認定對方就毫不拖拉。 正當所有人沉浸在他倆的甜蜜羅曼史中時，編劇猝不及防地扔出了一把大刀！ 9年後成為新聞主播和擊劍冠軍的而相遇的白易辰和羅熙度，一個說著「從開始到現在，一直都在為你加油，雖然晚了，但還是要恭喜你結婚了」，一個表示：「我也一樣，不管我身在何處，都會為你加油。 」 這也就說明正在相戀的他們到了2009年成為了路人，劇情急轉直下的發展，讓不少網友看得一頭霧水。



15集預告里，故事又重新回到了2000年，當時白易辰和羅熙度依舊是戀人關係，兩人躺在床上親密擁抱，約定著「我們要不後悔地相愛」。 白易辰用特有的45度角擁著女友，全身心地愛護著對方。 那句「雖然晚了，但還是恭喜你結婚了」的台詞無時無刻不在扎著觀眾們的心，明明知道兩人最終成為陌路人，電視裡卻還要不斷重複他倆昔日的溫情，此時此刻的心情就如同看了一場被劇透的電影，心裡很不是滋味。





雖然種種跡象都表明白易辰和羅熙度很可能沒能結婚，但依舊有觀眾不死心地深挖劇情，有觀眾就指出第14集的開頭，羅熙度問候白易辰「白主播，您過得好嗎」時，背景中出現小孩喊爸爸的聲音，說不定是白易辰和羅熙度瞞著所有人偷偷結了婚，生了寶寶。 這種猜測很快就被其他觀眾反駁，指出「電視劇以羅熙度女兒金敏彩的視角展開，女兒不可能認不出爸爸年輕時的模樣，而且孩子姓金不姓白！」



總而言之，編劇和導演實實在在蹂躪了觀眾們的心，如果知道最後會分手，還會任由自己沉浸在戀愛的甜蜜中嗎？ 看劇也是一樣，如果知道會是BE，我們當初還會那麼真情實感地瘋狂追劇嗎？？？？

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