【雷】你俩又不会结婚，还抱得这么甜蜜，这不是扎观众们的心吗？！《二十五，二十一》预告玻璃渣里找糖，观众太苦了

《二十五，二十一》这是要Bad Ending了吗？？

现在编剧的爱好是用糖把观众骗进去，再用玻璃渣来杀人诛心吗？ 《二十五，二十一》中罗熙度（金泰璃 饰）和白易辰（南柱赫 饰）的CP感已经塑造成功，两人的爱情也是坦坦荡荡，十分符合年轻人谈恋爱时的各种小甜蜜，清清爽爽地构造出了爱情的轮廓，认定对方就毫不拖拉。 正当所有人沉浸在他俩的甜蜜罗曼史中时，编剧猝不及防地扔出了一把大刀！ 9年后成为新闻主播和击剑冠军的而相遇的白易辰和罗熙度，一个说著「从开始到现在，一直都在为你加油，虽然晚了，但还是要恭喜你结婚了」，一个表示：「我也一样，不管我身在何处，都会为你加油。 」 这也就说明正在相恋的他们到了2009年成为了路人，剧情急转直下的发展，让不少网友看得一头雾水。



15集预告里，故事又重新回到了2000年，当时白易辰和罗熙度依旧是恋人关系，两人躺在床上亲密拥抱，约定著「我们要不后悔地相爱」。 白易辰用特有的45度角拥著女友，全身心地爱护著对方。 那句「虽然晚了，但还是恭喜你结婚了」的台词无时无刻不在扎著观众们的心，明明知道两人最终成为陌路人，电视里却还要不断重复他俩昔日的温情，此时此刻的心情就如同看了一场被剧透的电影，心里很不是滋味。





虽然种种迹象都表明白易辰和罗熙度很可能没能结婚，但依旧有观众不死心地深挖剧情，有观众就指出第14集的开头，罗熙度问候白易辰「白主播，您过得好吗」时，背景中出现小孩喊爸爸的声音，说不定是白易辰和罗熙度瞒著所有人偷偷结了婚，生了宝宝。 这种猜测很快就被其他观众反驳，指出「电视剧以罗熙度女儿金敏彩的视角展开，女儿不可能认不出爸爸年轻时的模样，而且孩子姓金不姓白！」



总而言之，编剧和导演实实在在蹂躏了观众们的心，如果知道最后会分手，还会任由自己沉浸在恋爱的甜蜜中吗？ 看剧也是一样，如果知道会是BE，我们当初还会那么真情实感地疯狂追剧吗？？？？

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