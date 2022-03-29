《社內相親》女一女二身材超厲害～金世正神仙美顏卻有「粗壯」身材，薛仁雅高冷淡顏但波濤「胸」湧！

韓劇《社內相親》正在熱播，不得不說，這部劇最近熱度是真的不小。
《社內相親》有什麼特點呢？ 那肯定是又土又甜又上頭，從安孝燮金世正這對主CP，到金旻奎薛仁雅這對副CP，每一對都讓人忍不住想站真人，自然不做作甚至甜到齁的演技另觀眾們看得停不下來。 而金世正和薛仁雅這對閨蜜的友情也讓人羨慕，一個是炸雞店的女兒，一個是財閥家的白富美，明明家庭、社會階層都不同，卻成了無話不談的死黨，前者不仇富，後者不勢利，兩人在劇中的互動戲份也超多。
別看劇中的金世正顏值甜美、腿長膚白，實際上現實生活中反差超大，誰能想到一臉清純甜美的外表之下竟藏著一身結實的肌肉呢？ 尤其是她的緊實肱二頭肌相當漂亮，極具力與美的完美線條，完全不會有粗曠感，反而多了一股健康美的魅力，瘦而不柴，因此還被粉絲冠上「神仙美顏卻有粗壯身材」的美譽！據悉金世正平時非常注重體態維持，每天都會擠出時間做運動，這才造就了緊實的肌肉線條。
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作為好姐妹的薛仁雅的身材也超反轉，別看她是素凈的淡顏，實則身材十分有料。 167cm，50kg的她居然是D Cup，自曝因為胸太大，洗澡時都看不到自己的肚子。 之前薛仁雅一直沒有大紅過，直到2017年擔任音樂頒獎典禮主持人時，以一席低胸貼身禮服現身，前凸后翹的魔鬼身材立刻登上熱搜，當時據說有很多女生都會把薛仁雅的照片當成手機桌布來激勵自己減肥。 而在《社內相親》里，薛仁雅的Look偏保守OL風，但是好身材依舊藏不住，每次在劇裡撞衫時，觀眾們的視線依舊被她牢牢吸引。
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