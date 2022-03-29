《我們的藍調時光》來到濟洲僅一年的菜鳥海女韓智旼上線！白天晚上穿搭風格完全不一樣！

4月9日即將首播的tvN新電視劇《我們的藍調時光》描述充滿溫暖生動的濟州這地方，以冷冷的海邊為背景，各式各樣的人們擁有不同的人生故事。就像濟州所擁有的美麗風光，在此地生活的人們，他們的人生故事也將為關中們帶來高度共鳴。

劇中的韓智旼，將飾演一位只有一年經歷的菜鳥海女李英玉，她從陸地城市來到濟洲並成為海女，晚上更經營著室內小吃攤，外表給人的形象開朗又隨和，也很有力氣。不過不知道有什麼個人因素，讓她無法與人深交，在海女們之間也流傳著關於李英玉的各種傳聞，而晚上與白天完全不同風格的李英玉也令觀眾們好奇。



韓智旼一下穿上了深藍色塑膠圍裙，看似在海產店裡穿梭忙著招呼客人，也不忘開心自拍，又或者拉著魚網似乎剛剛豐收上岸的樣子，對自己的收穫露出滿意的微笑，晚上似乎在夜店，她放下了長髮換上露肩的洋裝，看來非常有女人味。不同風貌的韓智旼，不知道藏有什麼樣的故事。首度挑戰演出海女的韓智旼，比任何人更努力克服對水的恐懼，有許多時間在船上或在水中演出，更穿上厚重的潛水海女裝，過程相當辛苦。《我們的藍調時光》4月9日即將揭開神秘面紗。



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