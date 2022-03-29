《我们的蓝调时光》来到济洲仅一年的菜鸟海女韩智旼上线！白天晚上穿搭风格完全不一样！

4月9日即将首播的tvN新电视剧《我们的蓝调时光》描述充满温暖生动的济州这地方，以冷冷的海边为背景，各式各样的人们拥有不同的人生故事。就像济州所拥有的美丽风光，在此地生活的人们，他们的人生故事也将为关中们带来高度共鸣。

剧中的韩智旼，将饰演一位只有一年经历的菜鸟海女李英玉，她从陆地城市来到济洲并成为海女，晚上更经营著室内小吃摊，外表给人的形象开朗又随和，也很有力气。不过不知道有什么个人因素，让她无法与人深交，在海女们之间也流传著关於李英玉的各种传闻，而晚上与白天完全不同风格的李英玉也令观众们好奇。



韩智旼一下穿上了深蓝色塑胶围裙，看似在海产店里穿梭忙著招呼客人，也不忘开心自拍，又或者拉著鱼网似乎刚刚丰收上岸的样子，对自己的收获露出满意的微笑，晚上似乎在夜店，她放下了长发换上露肩的洋装，看来非常有女人味。不同风貌的韩智旼，不知道藏有什么样的故事。首度挑战演出海女的韩智旼，比任何人更努力克服对水的恐惧，有许多时间在船上或在水中演出，更穿上厚重的潜水海女装，过程相当辛苦。《我们的蓝调时光》4月9日即将揭开神秘面纱。



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