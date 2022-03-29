《社内相亲》女一女二身材超厉害～金世正神仙美颜却有「粗壮」身材，薛仁雅高冷淡颜但波涛「胸」涌！

韩剧《社内相亲》正在热播，不得不说，这部剧最近热度是真的不小。
《社内相亲》有什么特点呢？ 那肯定是又土又甜又上头，从安孝燮金世正这对主CP，到金旻奎薛仁雅这对副CP，每一对都让人忍不住想站真人，自然不做作甚至甜到齁的演技另观众们看得停不下来。 而金世正和薛仁雅这对闺蜜的友情也让人羡慕，一个是炸鸡店的女儿，一个是财阀家的白富美，明明家庭、社会阶层都不同，却成了无话不谈的死党，前者不仇富，后者不势利，两人在剧中的互动戏份也超多。
别看剧中的金世正颜值甜美、腿长肤白，实际上现实生活中反差超大，谁能想到一脸清纯甜美的外表之下竟藏著一身结实的肌肉呢？ 尤其是她的紧实肱二头肌相当漂亮，极具力与美的完美线条，完全不会有粗旷感，反而多了一股健康美的魅力，瘦而不柴，因此还被粉丝冠上「神仙美颜却有粗壮身材」的美誉！据悉金世正平时非常注重体态维持，每天都会挤出时间做运动，这才造就了紧实的肌肉线条。
김세정 잔근육쩔고 개말랏고,,, pic.twitter.com/qPql6GLTgE— 예쁜사랑하세요 (@cryonesday) May 1, 2016
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作为好姐妹的薛仁雅的身材也超反转，别看她是素净的淡颜，实则身材十分有料。 167cm，50kg的她居然是D Cup，自曝因为胸太大，洗澡时都看不到自己的肚子。 之前薛仁雅一直没有大红过，直到2017年担任音乐颁奖典礼主持人时，以一席低胸贴身礼服现身，前凸后翘的魔鬼身材立刻登上热搜，当时据说有很多女生都会把薛仁雅的照片当成手机桌布来激励自己减肥。 而在《社内相亲》里，薛仁雅的Look偏保守OL风，但是好身材依旧藏不住，每次在剧里撞衫时，观众们的视线依旧被她牢牢吸引。
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