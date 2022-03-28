該來的還是來了！《二十五，二十一》到底是HE還是BE？羅希度女兒的爸是誰？第14集看了要淚崩

小編百感交集ing...

《二十五，二十一》昨晚播出了第14集，劇情內容讓觀眾看了心情七上八下，結尾甚至丟震撼彈，讓不少網友表示看了都要落淚了。

《二十五，二十一》第13集甚至更早就開始鋪陳男主角白易辰（南柱赫 飾）身為記者，自知不能與新聞來源羅希度（金泰梨 飾）靠太近，因此雖然愛著羅希度卻不敢貿然與其談戀愛。第13集尾聲，白易辰終於壓抑不住情感放手一搏，豈知第14集尾聲又急轉直下？



白易辰在多年後的2009年站穩了主播台，睽違已久連線採訪國際賽三度奪金的羅希度，白易辰祝賀羅希度精湛成績、為她加油後，似乎遲疑了一下再拋出一句祝福：「雖然有點晚了，還是要恭喜妳結婚了，羅希度選手。」



這簡單的一句話讓觀眾看了要崩潰，網路上熱論起來：「最終還是悲劇結局嗎？」「為什麼沒結婚？」「看了好生氣」「這部電視劇到底在幹嘛？」「他倆真的沒結婚嗎？不是因為公共場合才那樣委婉的講吧？」「這個編劇早就被我拒於門外了」「沒有反轉的可能性嗎？」「這真的是愛情劇嗎？」（留言來源‎）

也有網友不以為然，認為早在第1集就揭露了羅希度的女兒姓金不姓白，而且女兒金敏彩（崔明彬 飾）閱讀媽媽的日記像在看別人的故事，完全沒有喊過白易辰爸爸，甚至也對白易辰太被動出擊感到惋惜。另外，中年時期的羅希度不太願意回顧過往，從母親（徐在熙 飾）那邊聽到「白易辰」三個字也楞了一下，都被認為在埋Bad Ending悲劇的梗。



也許站羅希度白易辰一對會Happy Ending的觀眾們，只能放眼現代2022年的情節了，中年後再相遇、再次戀愛？

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