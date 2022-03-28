该来的还是来了！《二十五，二十一》到底是HE还是BE？罗希度女儿的爸是谁？第14集看了要泪崩

小编百感交集ing...

《二十五，二十一》昨晚播出了第14集，剧情内容让观众看了心情七上八下，结尾甚至丢震撼弹，让不少网友表示看了都要落泪了。

《二十五，二十一》第13集甚至更早就开始铺陈男主角白易辰（南柱赫 饰）身为记者，自知不能与新闻来源罗希度（金泰梨 饰）靠太近，因此虽然爱著罗希度却不敢贸然与其谈恋爱。第13集尾声，白易辰终於压抑不住情感放手一搏，岂知第14集尾声又急转直下？



白易辰在多年后的2009年站稳了主播台，睽违已久连线采访国际赛三度夺金的罗希度，白易辰祝贺罗希度精湛成绩、为她加油后，似乎迟疑了一下再抛出一句祝福：「虽然有点晚了，还是要恭喜你结婚了，罗希度选手。」



这简单的一句话让观众看了要崩溃，网路上热论起来：「最终还是悲剧结局吗？」「为什么没结婚？」「看了好生气」「这部电视剧到底在干嘛？」「他俩真的没结婚吗？不是因为公共场合才那样委婉的讲吧？」「这个编剧早就被我拒於门外了」「没有反转的可能性吗？」「这真的是爱情剧吗？」（留言来源‎）

也有网友不以为然，认为早在第1集就揭露了罗希度的女儿姓金不姓白，而且女儿金敏彩（崔明彬 饰）阅读妈妈的日记像在看别人的故事，完全没有喊过白易辰爸爸，甚至也对白易辰太被动出击感到惋惜。另外，中年时期的罗希度不太愿意回顾过往，从母亲（徐在熙 饰）那边听到「白易辰」三个字也楞了一下，都被认为在埋Bad Ending悲剧的梗。



也许站罗希度白易辰一对会Happy Ending的观众们，只能放眼现代2022年的情节了，中年后再相遇、再次恋爱？

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