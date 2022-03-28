[有雷]《柏青哥》女主角善慈幼年、青春及年老混剪呈現：「妳有忘不了的人嗎？當時做了不同決定的話會如何？」（EP1－3）

[有雷]由李敏鎬、尹汝貞所主演的《柏青哥》已於3月25日透過Apple+ TV公開第1集到第3集，也可在YT頻道免費觀賞第1集。在日帝強佔期的韓國人，就連看到巡邏的日軍也得低下頭避免眼神交會，說錯一句話就馬上要被逮捕，成長這年代的善慈，她的一生將會經歷什麼樣的故事？

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在看《柏青哥》的時候要先有心理準備，時間軸是會跳來跳去的，不過大家可以依照出現的是老、青、幼年的善慈來分辨，還有劇中所出現的每一個角色，外型都相當具有個人特色，不用擔心收看起來太混亂。



男主角白所羅門（河鎮飾）是善慈的孫子，在工作上對於自己的決定相當有把握，實際上也表現優異。為了勸屋主售出房屋，不惜動用奶奶善慈向大約同年紀的屋主奶奶動之以情。善慈的兒子經營著柏青哥店也頗有心得，善慈則是照顧著臥床的大嫂，直到大嫂離世。離世前大嫂曾問善慈：「妳有忘不了的人嗎？有沒有想過若當時做了不同決定的話會如何？」讓她想起了曾有那麼一個男人。



在日帝強佔期，善慈的父母親經營著小小民宿，善慈從小雖然沒讀書卻聰明伶俐，當大家看著日軍走來紛紛低下頭時，僅有她仍然高高抬著頭，只是避開眼神交會，每日穿梭在水產市場，也累積了許多商業經驗。某一天水產市場來了一位能力很強且長相帥氣的商人高漢水（李敏鎬飾），掌握著市場的規則。他在第一眼見到善慈時，就被她的眼神與表情深深吸引。



善慈（金敏荷飾）差點遭到一群人非禮，而高漢水出手相救，為了答謝善慈提出願替他洗淨襯衫，兩人便開始時常相約在河邊幽會，也發生了更進一步的男女關係。完全交出自己的心與身體的善慈，發現自己有了身孕，也告訴了漢水，夢想著結婚的那一天。想不到漢水只想金屋藏嬌，並表達自己已經有了家室，雖沒感情卻有三個女兒，甚至口出惡言覺得善慈是有心機的接近他。漢水說服善慈生下小孩，可以保證他們衣食無缺。善慈埋怨自己太天真，向母親坦白後只打算自行撫養孩子。



此時一位來投宿的旅客卻在門口體力不支而倒地，經過細心照顧恢復了體力，無意間他聽見了善慈懷孕的狀況，他提議善慈可將小孩生下之後送養，也問善慈能夠重新再愛上別人嗎？善慈的表情複雜不已，哽咽地點了頭，決定離開漢水。



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