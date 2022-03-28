李敏鎬+孔曉振這個組合也太勁爆了吧！新劇《問星星》男婦產科醫生VS女航天員

李敏鎬+孔曉振，這個組合既新穎又有吸引力，韓劇界頂流的相遇，已經讓觀眾們開始期待了。

新劇《問星星》光是製作準備時間就耗時5年，是韓國首次嘗試的以宇宙空間站為背景的電視劇，由《微笑Pasta》（又譯《意面情迷》）、《嫉妒的化身》的編劇徐淑香執筆，《雖然是精神病但沒關係》、《都市男女的愛情法則》的朴信宇導演掌鏡，強強聯手，此劇不火都難。

《問星星》邀請了李敏鎬擔任男主角，近日他主演的Apple TV+劇作《柏青哥》正在火熱播出中，李敏鎬一改往日年輕多金且癡情富家子弟面貌，演起了渣男形象，中年發福狀態也被刻畫得當，面對單純的女主，且先將生米煮熟再袒露心聲，渣男的形象馬上就飽滿起來。 《問星星》里，李敏鎬飾演的是以宇宙觀光客身份來到空間站、使命感爆棚的婦產科醫生孔龍。



與之搭檔的則是有著「收視率保障」之稱的韓劇女王孔曉振，她扮演的是美籍韓僑、航天員（宇航員）Eve Kim。 孔曉振因為私服和性格被觀眾們稱為「孔布利」，但她本人其實特別適合演職業女性，這可能和她本身得天獨厚的氣質有關。 孔曉振雖然外表並不是那種驚豔型的女星，但憑藉扎實的演技早就奠定了演技派女藝人的地位，是一位可以展現出更深層次演技和內在的好演員。



在宇宙空間站這個全新的背景之下，男婦產科醫生與女航天員（宇航員）將擦出怎樣的火花呢？ 《問星星》將於4月正式開機拍攝，預計2023年播出。

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