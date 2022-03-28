李敏镐+孔晓振这个组合也太劲爆了吧！新剧《问星星》男妇产科医生VS女航天员

李敏镐+孔晓振，这个组合既新颖又有吸引力，韩剧界顶流的相遇，已经让观众们开始期待了。

新剧《问星星》光是制作准备时间就耗时5年，是韩国首次尝试的以宇宙空间站为背景的电视剧，由《微笑Pasta》（又译《意面情迷》）、《嫉妒的化身》的编剧徐淑香执笔，《虽然是精神病但没关系》、《都市男女的爱情法则》的朴信宇导演掌镜，强强联手，此剧不火都难。

《问星星》邀请了李敏镐担任男主角，近日他主演的Apple TV+剧作《柏青哥》正在火热播出中，李敏镐一改往日年轻多金且痴情富家子弟面貌，演起了渣男形象，中年发福状态也被刻画得当，面对单纯的女主，且先将生米煮熟再袒露心声，渣男的形象马上就饱满起来。 《问星星》里，李敏镐饰演的是以宇宙观光客身份来到空间站、使命感爆棚的妇产科医生孔龙。



与之搭档的则是有著「收视率保障」之称的韩剧女王孔晓振，她扮演的是美籍韩侨、航天员（宇航员）Eve Kim。 孔晓振因为私服和性格被观众们称为「孔布利」，但她本人其实特别适合演职业女性，这可能和她本身得天独厚的气质有关。 孔晓振虽然外表并不是那种惊艳型的女星，但凭藉扎实的演技早就奠定了演技派女艺人的地位，是一位可以展现出更深层次演技和内在的好演员。



在宇宙空间站这个全新的背景之下，男妇产科医生与女航天员（宇航员）将擦出怎样的火花呢？ 《问星星》将於4月正式开机拍摄，预计2023年播出。

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