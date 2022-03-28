《第六感3》不准笑辯論會！Jessi一句「用嘴巴」讓全場爆笑，美珠回應：我29歲該知道的都知道了～

不愧是《第六感3》總在能不能播的邊緣試探！XDDD

tvN 熱門推理系列節目《第六感3》第二集邀請到了人氣演員《雪降花》金惠奫與《戀慕》南潤壽出演，面對兩位小可愛成員們依舊熱情款待，進行遊戲時也讓來賓們爆笑不已。



節目組準備了「不准笑辯論會」，在辯論過程中如果笑了就要被噴水槍，第一個主題就是「不說話，只有肢體接觸的愛情VS沒有肢體接觸，只說話的愛情」，還未開始劉在錫就感到非常不安，因為他和 Jessi 同組，又認為自己特別愛笑，果然一開始就直接失守。XD



接著，南潤壽表示眼神交流就能感受到愛情，同隊的美珠也附和表示贊同，Jessi 反嗆妳懂什麼？美珠回應：「姐，我好歹也29歲了，該知道的都知道了～。」



之後吳娜拉問 Jessi 不是很了解肢體語言嗎？試圖展開攻擊。

Jessi 回：「我都不用肢體的喔。」

吳娜拉問：「那不然妳用什麼？」

Jessi 回：「用嘴巴。」



火辣辣的回應讓全場爆笑，劉在錫則回應：「妳瘋了嗎？」螢幕前的你是不是也想歪了呢？



Jessi 最後笑著解釋：「用說的啦！」劉在錫也補充：「言語表達有時會有不準確的時候，希望各位不要誤會。」不要越描越黑啊～！XDDD



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