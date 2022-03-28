人類高質量男社長合集！韓劇裡的那些霸總們，他們不普通且相當自戀XD

各位韓劇迷們，今天是人類高品質男代表特輯，他們的共同點是多金帥氣、不普通且超級自戀（誤，是自信）！！

《社內相親》姜泰武

首當其衝的就是最近爆紅的《社內相親》， GO Food 社長姜泰武（安孝燮 飾），女主角送外號「始祖鳥」。 wuli姜社長能夠「厚顏無恥」地說出：「沒有哪個女人會拒絕我，我在很多方面都很優秀。 」 時而敏感刻薄，時而溫柔體貼，時而自戀輕狂，尤其是在女主的綠茶閨蜜們面前炫富式護「妻」的樣子讓所有女觀眾都迷倒在了他的西裝褲之下。



《金秘書為何那樣》李英俊

你以為他在看你，為你的美貌而神魂顛倒？ No，他是透過你在看鏡子裡自己罷了。 韓劇史上第一自戀王-裕明集團副會長李英俊（朴敘俊 飾）。 他擁有帥氣臉龐與優越身材，還天才頭腦敏捷，然而卻有著「天上地下唯我獨尊」、全宇宙最苛刻的自戀個性，反差相當可愛。



《大力女子都奉順》安敏赫

AINSOFT社長安敏赫（朴炯植 飾），一個強行把女保鏢手機桌面換成自己的霸總。 他個性挑剔、口硬心軟、好勝固執、追求完美、十分自戀，常常口是心非，讓女主角相當頭痛。 可是誰讓他腿長帥氣、顏值爆表、有錢還努力呢？ 看在這些優點的份上，自戀我們也能忍。



《秘密花園》金洙元

LOEL百貨公司社長金洙元（炫彬 飾）算不算是自戀男主的鼻祖？ 個性高傲、唯我至上，因為他擁有完美的身材、外貌和家世。 一周只出勤三天的金社長是受到全體職員嫌惡、傲慢的結晶體，經常掛在嘴邊的「義大利一針一線純手工縫製」的台詞讓劇迷們記了N年。



這4位社長，不知道誰的自戀指數最高呢？

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