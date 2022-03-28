《第六感3》不准笑辩论会！Jessi一句「用嘴巴」让全场爆笑，美珠回应：我29岁该知道的都知道了～

不愧是《第六感3》总在能不能播的边缘试探！XDDD

tvN 热门推理系列节目《第六感3》第二集邀请到了人气演员《雪降花》金惠奫与《恋慕》南润寿出演，面对两位小可爱成员们依旧热情款待，进行游戏时也让来宾们爆笑不已。



节目组准备了「不准笑辩论会」，在辩论过程中如果笑了就要被喷水枪，第一个主题就是「不说话，只有肢体接触的爱情VS没有肢体接触，只说话的爱情」，还未开始刘在锡就感到非常不安，因为他和 Jessi 同组，又认为自己特别爱笑，果然一开始就直接失守。XD



接著，南润寿表示眼神交流就能感受到爱情，同队的美珠也附和表示赞同，Jessi 反呛你懂什么？美珠回应：「姐，我好歹也29岁了，该知道的都知道了～。」



之后吴娜拉问 Jessi 不是很了解肢体语言吗？试图展开攻击。

Jessi 回：「我都不用肢体的喔。」

吴娜拉问：「那不然你用什么？」

Jessi 回：「用嘴巴。」



火辣辣的回应让全场爆笑，刘在锡则回应：「你疯了吗？」萤幕前的你是不是也想歪了呢？



Jessi 最后笑著解释：「用说的啦！」刘在锡也补充：「言语表达有时会有不准确的时候，希望各位不要误会。」不要越描越黑啊～！XDDD



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