《瘋狂愛上你》金材昱霸氣摟腰鄭秀晶教訓羞辱未婚妻的有錢夫婦，兩個人的假愛都太瘋狂了！EP.5-6

雖然金材昱在這部劇的人設真的很不討好，但很多橋段都讓我爆笑出聲，小編決定繼續追下去，看看會發展到什麼程度！XDDD

KBS 爆笑愛情喜劇《瘋狂愛上你》（Crazy Love）更新至第六集，在明天播出EP.7之前，來回顧一下 EP.5-6 的關鍵劇情吧！



*延伸閱讀：新劇《瘋狂愛上你》一口氣看完EP.1~4會上癮！鄭秀晶恨意滿滿演技UP，最後一幕直接被金材昱給電到





EP.5

盧高鎮（金材昱 飾）果真沒有失憶，一切都是為了釣出兇手所演的一場戲，並逼問姜民（李施彥 飾）共犯是誰，但他堅持是自己作案，沒有幫兇，最終向警察自首，盧高鎮也想起了出事時，看見對方戴著手錶。



盧高鎮也難得參加員工聚會甚至一起到第二攤唱歌飲酒，李晨阿（鄭秀晶 飾）上台唱歌的模樣也讓盧高鎮一時心動，不過下一秒李晨阿就吐得他滿身的穢物，盧高鎮受不了直接通知手下把李晨阿丟到路邊睡覺，不管不顧！TAT（不過，之後李晨阿猛刷盧高鎮的卡在百貨公司裡大買特買~XD）



EP.6

同業的強勁對手朴安泰（林元熙 飾）發現李晨阿是盧高鎮的未婚妻後，準備在百貨公司買包包收買她，但朴安泰的老婆卻出現懷疑兩人出軌，抓著李晨阿就扯頭髮辱罵，盧高鎮即時出現解圍，表明她是自己的未婚妻，要求對方道歉，道歉的方式就是刷對方的卡買下所有的包包，而且還要求包包一結帳就全都割壞（為什麼！？？？好浪費喔我的天）。



李晨阿以為爸爸受傷直接奔回家，結果把盧高鎮一起載回了鄉下，被爸爸叔叔們得知兩人關係後熱情招待，拼命灌酒搏感情，這一段盧高鎮一直想逃卻失敗的過程真的很爆笑。XD



一直被叔叔們勾手手拉回酒桌的盧代表～。



最終在離開時，爸爸送了滿滿的馬鈴薯給兩人帶回去吃，卻因為車子太擠盧高鎮要求把馬鈴薯都丟掉，惹怒了李晨阿，負氣搬下所有的馬鈴薯箱，直接丟下盧高鎮和他的車，斷然離開。（雖然盧高鎮後來有折返想重新載李晨阿，但她早已離去）



李晨阿把馬鈴薯免費送給路人們，清掉剩下最後一箱準備回家，卻看見車禍再自己的眼前發生，頓時又想起了自己所剩不多的時日。生死無常，但自己卻能在死前和親友有機會告別跟叮嚀，真的是一件值得慶幸的事。



希望編劇中後期可以手下留情，不然金材昱飾演的盧高鎮人設再這樣下去不討人喜歡，小編真的會很難過啊…，期待 EP.7-8 會有所不同。

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