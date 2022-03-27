《疯狂爱上你》金材昱霸气搂腰郑秀晶教训羞辱未婚妻的有钱夫妇，两个人的假爱都太疯狂了！EP.5-6

虽然金材昱在这部剧的人设真的很不讨好，但很多桥段都让我爆笑出声，小编决定继续追下去，看看会发展到什么程度！XDDD

KBS 爆笑爱情喜剧《疯狂爱上你》（Crazy Love）更新至第六集，在明天播出EP.7之前，来回顾一下 EP.5-6 的关键剧情吧！



*延伸阅读：新剧《疯狂爱上你》一口气看完EP.1~4会上瘾！郑秀晶恨意满满演技UP，最后一幕直接被金材昱给电到





EP.5

卢高镇（金材昱 饰）果真没有失忆，一切都是为了钓出凶手所演的一场戏，并逼问姜民（李施彦 饰）共犯是谁，但他坚持是自己作案，没有帮凶，最终向警察自首，卢高镇也想起了出事时，看见对方戴著手表。



卢高镇也难得参加员工聚会甚至一起到第二摊唱歌饮酒，李晨阿（郑秀晶 饰）上台唱歌的模样也让卢高镇一时心动，不过下一秒李晨阿就吐得他满身的秽物，卢高镇受不了直接通知手下把李晨阿丢到路边睡觉，不管不顾！TAT（不过，之后李晨阿猛刷卢高镇的卡在百货公司里大买特买~XD）



EP.6

同业的强劲对手朴安泰（林元熙 饰）发现李晨阿是卢高镇的未婚妻后，准备在百货公司买包包收买她，但朴安泰的老婆却出现怀疑两人出轨，抓著李晨阿就扯头发辱骂，卢高镇即时出现解围，表明她是自己的未婚妻，要求对方道歉，道歉的方式就是刷对方的卡买下所有的包包，而且还要求包包一结帐就全都割坏（为什么！？？？好浪费喔我的天）。



李晨阿以为爸爸受伤直接奔回家，结果把卢高镇一起载回了乡下，被爸爸叔叔们得知两人关系后热情招待，拼命灌酒搏感情，这一段卢高镇一直想逃却失败的过程真的很爆笑。XD



一直被叔叔们勾手手拉回酒桌的卢代表～。



最终在离开时，爸爸送了满满的马铃薯给两人带回去吃，却因为车子太挤卢高镇要求把马铃薯都丢掉，惹怒了李晨阿，负气搬下所有的马铃薯箱，直接丢下卢高镇和他的车，断然离开。（虽然卢高镇后来有折返想重新载李晨阿，但她早已离去）



李晨阿把马铃薯免费送给路人们，清掉剩下最后一箱准备回家，却看见车祸再自己的眼前发生，顿时又想起了自己所剩不多的时日。生死无常，但自己却能在死前和亲友有机会告别跟叮咛，真的是一件值得庆幸的事。



希望编剧中后期可以手下留情，不然金材昱饰演的卢高镇人设再这样下去不讨人喜欢，小编真的会很难过啊…，期待 EP.7-8 会有所不同。

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