新劇《瘋狂愛上你》一口氣看完EP.1~4會上癮！鄭秀晶恨意滿滿演技UP，最後一幕直接被金材昱給電到～

（雷）看過的可以重溫劇情，沒看過的人可以當成EP.1~4懶人包迅速看完關鍵劇情～。XD（小編建議開追時一定要先看到第三集!!!）

KBS 全新爆笑愛情喜劇《瘋狂愛上你》（Crazy Love）目前播出四集，小編不得不承認第一集看完真的滿頭問號，在最近一大波好劇之中，第一集的力度真的很弱，感覺有點浪費了金材昱&鄭秀晶（Krystal）這對高顏值CP，但到了第三集簡直是雲霄飛車，看得極爽極爆笑。（Disney+也是每週一二晚間10點同步更新）



《瘋狂愛上你》講述補教界頂級的私人教育企業代表盧高鎮（金材昱 飾），和存在感極低卻做人很實在的秘書李晨阿（鄭秀晶 飾）之間，甜蜜緊張又危險羅曼史。



接下來就直接進入EP.1~4關鍵劇情，分享給大家小編印象最深刻的片段啦！



EP.1：就是各種盧高鎮代表自戀又把他捧上天，看起來是很討人厭的帥哥，還是個偏執狂，各種折磨李秘書的片段，不過，大家都說當盧高鎮的秘書絕對撐不過三個月，李晨阿卻奇蹟似地撐了一整年，她的毅力也是令人欽佩，卻仍舊是存在感極低，當上補教老師的夢想也沒法實現，還被檢查出腦癌，這一切都要怪盧高鎮的天天壓榨！



李晨阿直接在夜裡潛入盧高鎮的豪宅，拿著榔頭準備敲他～。（瞬間變成驚悚劇啦XD）

EP.2：所幸李晨阿只是猛抱怨和反抗怒罵對方的壓榨行為，用辭職信瘋狂打臉盧高鎮，叛逆的模樣也讓對方相當傻眼，盧高鎮在出門準備追逐李晨阿時，卻被意外出現的黑車給撞倒，兇手是之前被盧高鎮辭退的姜民老師（李施彥 飾），心懷惡意的復仇。



李晨阿在與盧高鎮通電話時，正好聽到他出意外的聲響，趕回去豪宅救下了盧高鎮，緊急搶救後的盧高鎮卻失億了，李晨阿也被警方當成是第一嫌疑人，情急之下，李晨阿說謊自己是盧高鎮的未婚妻，也進一步想完成自己的復仇計劃。



（到這裡小編已經被女主的恨意演技給吸引，很多小表情都非常有趣）

EP.3：李晨阿為了向失憶的盧高鎮報仇，便謊稱自己是他的未婚妻，還編造了一系列兩人的祕密戀愛故事。她也像真正的未婚妻一樣，一邊無微不至的照顧盧高鎮，一邊展開致命又充滿惡意的報仇項目，完全樂在其中。



這一集真的太爆笑了，失憶的盧高鎮變得非常善良但依舊自戀～



分享我最喜歡搞笑場面，這白臉真的完勝。



還有讓討厭洋蔥的盧高鎮吃一頓洋蔥大餐，幼稚又致命～。XDDD



EP.4：之後，李晨阿為了營造出跟盧高鎮秘密生活過的假象，和好友一起潛入盧高鎮的家，各種裝飾出兩人甜蜜同居的氛圍，另一邊，還特別找來的厄運符咒，希望盧高鎮能夠徹底的不幸。



而盧高鎮出院後也回歸公司，雖然判若兩人，但卻依舊有著隱性的自傲性格，還默默指使李晨阿一定要幫他準備果汁喝，讓晨阿感受到些微異樣。



本集的最後，之前撞傷盧高鎮而逃逸的兇手姜民，找上盧高鎮想確認他是否真的失憶，盧高鎮卻一改善良面貌，嚴肅又得意的反問說：「我看起來還像失憶的人嗎？」原來盧高鎮根本沒失憶，一切的行為只是為了讓真正的兇手自動現身，高招！



（最後金材昱的邪魅一笑太迷人了啦！讓人起雞皮疙瘩～）

明天即將播出第五集，有興趣的讀者們，和小編一起追這部劇吧！

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