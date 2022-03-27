【韩网热议】南柱赫在拍戏之外，创下的4个传奇瞬间！韩网友：「都好喜欢，脸上好像写著青春」

南柱赫在《二十五，二十一》饰演「白易辰」一角，心动的角色、细腻的演技，再次受到关注。

近日，韩国论坛 The qoo 有篇「演员南柱赫在拍戏之外创下4个传奇瞬间」的帖文，引发网友的热烈讨论，相信应该有不少人都有看过吧！



1.《我去上学啦》



原本以为他会展现端正的形象，结果超级反转！他与康男所组成「康拉面主」真的超爆笑，两人会为了对方没接电话斗嘴、会为了别的男人吃醋等，有看过的人一定都曾陷入这「康拉面主」的坑里吧！（「拉面主」是因为国外长大的康男，他觉得南柱赫跟拉面主的发音很像，就把人家的名字变成拉面主 XD )



2.乐童音乐家《200%》MV



这也是南柱赫的出道作品，MV里稚嫩的脸庞、清澈的眼神，相信让很多人心动吧！



3.《一日三餐》



第三季高敞篇中，南柱赫作为新成员小儿子（所属部门：设备部）加入，一家四口的互动超可爱，希望还有机会可以看到这组合！南柱赫也曾表示有点害怕出演综艺，但因为《一日三餐》是实境节目，所以不会受到拘束，可以很自由。



4.《Coffee Friends》一日打工仔



因为有著熟悉的哥哥孙浩俊，出演《Coffee Friends》时看起来自在许多，工作也都做得很好。记得白种元一看到他就表示：「哇～好帅啊！」制作组也对他进行各种称赞，在侧面看也很帅气、倒过来看也很帅气、吃饭的中途看都很帅气 XD



这也让不少韩国网友表示：「都好喜欢ㅠㅠ呜ㅠㅠ」、「这就是传奇啊」、「我现在在看《Coffee Friends》朋友呢！做得很好..」、「南柱赫本身就是全时空传奇，电视剧、电影、综艺都喜欢」、「从以前开始一直想象理想型的人」、「200%的MV，真切地感受到了」、「少年美很重要」、「越了解越厉害... 南柱赫这个有罪的人」、「脸上好像写著青春」』等等。

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