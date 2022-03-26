「Pokemon麵包」熱潮變味：11歲女童遭受猥褻、有人買完就扔掉！

以「經典童年記憶」、「古早味道」等為賣點的Pokemon麵包是韓國當下最流行的零食，在年青一代中掀起消費熱潮，然而「Pokemon」帶來的並非只有美好，還有負面。

Pokemon麵包裡附贈的精靈貼紙是消費者持續購買的驅動力，加上諸多明星們的PO文起到了宣傳作用，越來越多的人加入了購買大軍，導致一貨難求。但誰也沒想到，居然有不法之徒利用麵包犯罪。據京畿道水原南部警署透露一名在便利店工作的60多歲韓國男性A某，涉嫌對前來買寶可夢麵包的10多歲女童進行引誘和性猥褻，被警方立案。 A某看到女童正在找Pokemon麵包，就對女童說：「我來幫你找。」接著A某把女童引誘至便利店裡面的倉庫，對女童實施了性猥褻。目前警方申請了對A某的逮捕令，將調查其犯罪動機和犯罪經過。



對比Pokemon麵包流行初期，大部份網友都帶著「玩心」去購買、集貼紙，但隨著消費熱潮的掀起，「玩心」儼然已經變味了。韓網上不斷出現便利店工作人員的吐槽貼，稱有人會蹲守送貨車，還沒等到工作人員卸貨、整理好物品，就直接在貨物中翻找，無論工作人員如何阻止也無濟於事。還有的便利店則利用麵包一貨難求這一點，搞起了「配貨」機制，想買Pokemon麵包，就需要捆綁其他的不暢銷零食。 更有人只是為了集齊貼紙，麵包一口不吃直接扔掉。



Pokemon麵包...還能繼續大熱下去嗎？

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