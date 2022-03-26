「Pokemon面包」热潮变味：11岁女童遭受猥亵、有人买完就扔掉！

以「经典童年记忆」、「古早味道」等为卖点的Pokemon面包是韩国当下最流行的零食，在年青一代中掀起消费热潮，然而「Pokemon」带来的并非只有美好，还有负面。

Pokemon面包里附赠的精灵贴纸是消费者持续购买的驱动力，加上诸多明星们的PO文起到了宣传作用，越来越多的人加入了购买大军，导致一货难求。但谁也没想到，居然有不法之徒利用面包犯罪。据京畿道水原南部警署透露一名在便利店工作的60多岁韩国男性A某，涉嫌对前来买宝可梦面包的10多岁女童进行引诱和性猥亵，被警方立案。 A某看到女童正在找Pokemon面包，就对女童说：「我来帮你找。」接著A某把女童引诱至便利店里面的仓库，对女童实施了性猥亵。目前警方申请了对A某的逮捕令，将调查其犯罪动机和犯罪经过。



对比Pokemon面包流行初期，大部份网友都带著「玩心」去购买、集贴纸，但随著消费热潮的掀起，「玩心」俨然已经变味了。韩网上不断出现便利店工作人员的吐槽贴，称有人会蹲守送货车，还没等到工作人员卸货、整理好物品，就直接在货物中翻找，无论工作人员如何阻止也无济於事。还有的便利店则利用面包一货难求这一点，搞起了「配货」机制，想买Pokemon面包，就需要捆绑其他的不畅销零食。 更有人只是为了集齐贴纸，面包一口不吃直接扔掉。



Pokemon面包...还能继续大热下去吗？

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