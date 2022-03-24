《社內相親》安孝燮外號越來越多了！Kiss之從「始祖鳥」變成了「啄木鳥」XD

隨著《社內相親》劇情的推進，安孝燮的外號也越來越多了。

安孝燮、金世正等主演的韓劇《社內相親》正在熱播，該劇改編自漫畫《我和社長相親相愛》，劇情就是炸雞店老闆的女兒申夏莉（金世正 飾）濃 妝豔抹替閨蜜去相親，本意是要搞砸這場相親，卻不小心撩到了餐飲業富三代姜泰武（安孝燮 飾），而富三代居然是她公司的社長...... 而這之後，姜泰武問申夏莉為何不能跟他結婚？ 原因是什麼？ 申夏莉情急之下說出：「你全身上下我都不喜歡，也討厭你那張像始祖鳥的臉。」 還把社長的來電顯示也改成了「始祖鳥」。



wuli姜社長不僅僅只是始祖鳥這麼單一，會隨著劇情的深入，觀眾們為他取了各種各樣的外號。 姜泰武慢慢對契約女友金喜（金世正 飾）逐漸上心，每次想到對方都會不自覺露出笑容，但當她發現了金喜居然有著「雙重身份」時，可想而知他有多麼的憤怒，於是準備展開復仇計劃，此時的姜社長就成了「憤怒的小鳥」！



當聽到申夏莉被塑膠花閨蜜背後酸她是窮鬼時，姜泰武是怎麼做的呢？ 立刻展現了強大的「鈔」能力，豪華遊艇一來立馬驚呆所有人。 富貴鳥、貴人鳥、炫富鳥就是你！



《社內相親》雖然每一集都很吸引人，但男二女二都已經彎道超車演到了床戲，你倆連個正兒八經的Kiss都沒有，怎麼能讓觀眾們甘心？ 好在編劇很了解觀眾們的心理，終於讓他倆親上了，充滿熱烈與激情，還帶著一絲情慾的19禁吻戲看得大家臉紅心跳，嘴角上揚。 有細心的觀眾發現姜社長都親到撅起了嘴，於是又為他冠上了「啄木鳥」的稱號。



霸總「始祖鳥」的人設還是相當可愛的，相信男女主真正戀愛之後應該更甜吧！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞