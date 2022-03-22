從沒見過這麼美的嬰兒！NMIXX Sullyoon多張舊照曝光，太好奇她爸媽的顏值了～

新人女團NMIXX成員Sullyoon，一個不愧是被SM、JYP和YG三大社同時看上的女人！！

最近JYP新推了女NMIXX，顏值擔當Sullyoon驚豔了所有人，哪怕是在美女如雲的K-POP界，她的顏值也屬佼佼者 作為最被看好的一位成員，還在JYP當練習生時候，她就憑藉驚豔的美貌迅速吸引了很多圈內人士。最近韓網上爆出不少Sullyoon的舊照，從嬰幼兒時期到出道之後，小編看了只想說：女媧娘娘在捏Sullyoon的時候一定傾注了所有的精力！

先來看看Sullyoon的嬰幼兒時期，怎麼會有這麼美的小嬰兒呢？大眼睛、長睫毛、高鼻樑、粉嫩的皮膚，是可以直接帶出去拍嬰兒廣告的美貌了。已經會坐了的Sullyoon寶寶，瞳孔就像一粒葡萄，精英踢桃，優秀的鼻子線條讓姨母們好羨慕啊！



Sullyoon上幼稚園啦，褪去了嬰兒肥，有了標準鵝蛋臉的樣子，五官精緻又小巧。



小學時期的Sullyoon像其他人一樣留著厚厚的瀏海和長直發，十分清秀。



Sullyoon的中學生造型，清新氣質型小美女，風雲校花一定是她！



出道後的Sullyoon更是美貌升級，剛亮相就被讚是前輩TWICE SANA+子瑜的結合體，當年除了JYP之外，SM，YG以及Fantagio等公司也曾向Sullyoon伸出了橄欖枝。這也充分說明Sullyoon的顏值已經得到了業界的認可。 青春的小鹿相即刻牢牢抓住了粉絲的眼睛和心！



看完了Sullyoon的成長史，小編突然好奇她父母的長相了，是什麼樣的神顏顏值結合才能生出這麼精緻的孩子啊？

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