【K社韓文小百科】漢江公園的「炸雞配啤酒」可能成為歷史！民調過半數贊成划入禁酒區域，違者罰款10萬

每搭配假日都有很多首爾人約上三兩好友在漢江公園的草地上野餐，享受炸雞配啤酒的愜意時光，就連外國人赴韓旅遊也會打卡這一行程。 但這一著名風景很可能將成為歷史。

首爾市本月17日宣佈修訂《關於建設健全飲酒文化的條例》，為指定禁酒區域提供法律依據。根據新的修訂案，首爾市長有權將學校、政府辦公樓、都市公園、大眾交通設施、兒童遊樂設施、青少年活動設施等指定為「禁酒區域」（금주구역），或限定可以飲酒的時間段和具體範圍，違法飲酒者將處以10萬韓元罰金。



首爾市目前沒有完全禁酒的區域，只有將都市公園、兒童遊樂園及其他市長認為有必要的地方指定為「飲酒清淨地區」（음주청정지역），對因為飲酒造成噪音和異味的人處以10萬韓元以內的罰金，但因為沒有禁止飲酒行為本身而被批評缺乏實際效力。

除了防疫方面的考量，去年4月底醫大生孫正民（音）在漢江公園飲酒後溺亡的事件，也令輿論要求漢江公園內禁酒的聲音越來越高。 當時首爾市就曾試圖把漢江公園指定為禁酒區域，但受到部份市民反對稱是「過度的飲酒管制」，因而作罷。



根據首爾市對1000名民眾的線上調查結果，支持漢江公園禁酒的市民明顯超過半數。 去年5月三育大學為保健福祉部做的《公共場所禁酒區域指定·運營管理方針的開發研究》中也提到，1000名調查參與者中76.3%都贊成在公共場所限制飲酒。

因為仍然存在反對聲音，首爾市表示不會立即執行，會與漢江公園周邊商戶和反對者進行討論、給與充分的緩衝時間，通常為1年。 這一法案預計會在本月24日立法，6月1日地方選舉之後由新的市議會進行議決。

很多韩国網友都對這一決定表示贊成，認為可以有效減少飲酒造成的垃圾、酒精惡臭和醉漢，也降低水邊沒有欄杆帶來的潛在危險，雖然無法继续享受河景野餐十分遺憾，但確實是當下對大部分人有利的做法。



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