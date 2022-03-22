从没见过这么美的婴儿！NMIXX Sullyoon多张旧照曝光，太好奇她爸妈的颜值了～

新人女团NMIXX成员Sullyoon，一个不愧是被SM、JYP和YG三大社同时看上的女人！！

最近JYP新推了女NMIXX，颜值担当Sullyoon惊艳了所有人，哪怕是在美女如云的K-POP界，她的颜值也属佼佼者 作为最被看好的一位成员，还在JYP当练习生时候，她就凭藉惊艳的美貌迅速吸引了很多圈内人士。最近韩网上爆出不少Sullyoon的旧照，从婴幼儿时期到出道之后，小编看了只想说：女娲娘娘在捏Sullyoon的时候一定倾注了所有的精力！

先来看看Sullyoon的婴幼儿时期，怎么会有这么美的小婴儿呢？大眼睛、长睫毛、高鼻梁、粉嫩的皮肤，是可以直接带出去拍婴儿广告的美貌了。已经会坐了的Sullyoon宝宝，瞳孔就像一粒葡萄，精英踢桃，优秀的鼻子线条让姨母们好羡慕啊！



Sullyoon上幼稚园啦，褪去了婴儿肥，有了标准鹅蛋脸的样子，五官精致又小巧。



小学时期的Sullyoon像其他人一样留著厚厚的浏海和长直发，十分清秀。



Sullyoon的中学生造型，清新气质型小美女，风云校花一定是她！



出道后的Sullyoon更是美貌升级，刚亮相就被赞是前辈TWICE SANA+子瑜的结合体，当年除了JYP之外，SM，YG以及Fantagio等公司也曾向Sullyoon伸出了橄榄枝。这也充分说明Sullyoon的颜值已经得到了业界的认可。 青春的小鹿相即刻牢牢抓住了粉丝的眼睛和心！



看完了Sullyoon的成长史，小编突然好奇她父母的长相了，是什么样的神颜颜值结合才能生出这么精致的孩子啊？

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