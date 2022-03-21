李俊昊看了要嫉妒！明明都是「孫子」，為什麼「爺爺」李德華對安孝燮這麼慈祥

虐完了「李祘」，這次又來催婚「姜泰武」了。

韓劇圈老戲骨李德華，演過李棟旭、池晟、張赫、炫彬等人的爸爸，被譽為「國民父親」，每次亮相都是狠心的嚴父形象，虐得一眾當紅男星們痛哭流淚，在廣大女觀眾的心目中他就是一個「霸道的公公」，其實他不僅喜歡虐兒子，還愛虐孫子。



比如已經殺青多時仍餘韻未了的《衣袖紅鑲邊》，李德華在其中扮演的是男主角正祖李祘（李俊昊 飾）的祖父英祖，那可是個 殘暴起來能餓死親生兒子的狠人！（參考電影《思悼世子》）《衣袖紅鑲邊》中也有描寫到相關內容，李德華拿捏住了上位者的威嚴與霸氣、 敏感與多疑，時而將對兒子的愧疚轉嫁到了孫子李祘身上，時而又自認為冷酷無情才是對李祘最好的鞭策。 李德華和李俊昊爺孫倆的飆戲也很經典，從前期想接近而不敢接近，到後期英足病情越來越嚴重，李祘跪在地上流淚大喊：「我是祘啊！是您的孫子啊！」一老一少一來一往的對峙，彰顯了戲劇的張力。 但是後期短暫的溫情，並不能讓觀眾們忽略掉英祖前期確實狠狠虐了孫子一把。



虐完了李俊昊，李德華又變成了安孝燮的爺爺，在近期爆款韓劇《社內相親》中化身為大財閥會長，爺爺只要坐在那裡滿臉都寫著老謀深算，城府極深，似乎下一秒就要使出讓對家股票大跌的手段。 同樣是上位者卻完全沒了英祖的狠厲冷血，實際上這次爺爺只煩惱如何讓孫子傳宗接代，天天只想著如何能夠讓乖孫姜泰武（安孝燮 飾）早日成婚。 不過，催婚難道不是另一種「虐」嗎，虐得不是肉體，而是精神，每天被爺爺耳提面命「快結婚、快生寶寶」應該也很煩惱吧。好在會長爺爺除了催婚，希望早日抱到曾孫之外，也沒有做其他出格的事情，倒是比英祖要可愛多了。



簡單來說，雖然都是「虐孫子」，但安孝燮要比李俊昊幸福多啦~

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