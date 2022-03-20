《巨星柳白》《月刊家》金知碩本月一連3個新節目！包含與摯友河錫辰聯手《可疑的鄰居》

同時很多製作組發現了金知碩的魅力了是吧～？

曾主演《頂級巨星柳白》、《山茶花開時》、《月刊家》等劇的金知碩，這個月工作量大爆發，竟然一連有三個節目到手！



《重新出發的地圖》

Channel S原創新綜藝節目《重新出發的地圖》（重返地圖），是自疫情大流行以來的首個海外旅遊節目，計畫打開被疫情埋沒的地圖，將記憶中思念的海外旅行變成現實的網路世界旅行節目。由金知碩與名主持人金信英合作，已於17日首播。



金知碩過去和金信英小有緣分，金信英可是客串過金知碩主演的《20世紀少男少女》呢！可惜兩人並無對戲。

《可疑的鄰居》

由金知碩與演員摯友河錫辰，以及模特兒出身的李賢伊搭檔為MC。tvN《可疑的鄰居》要尋找生活不平凡的鄰居，並聽取他們人生故事的節目，內容也許會有溫馨、搞笑情節，但可能也包含令人訝異的事件。本月31日起每週四晚間7點20分首播。



《高爾夫之王3》

《高爾夫之王》為TV朝鮮推出的新概念運動類型節目，讓「夢幻教練組合」金國鎮與金美賢帶領成員們向特級嘉賓展開高爾夫對決。目前將進入第3季，除了張民好與梁世炯持續擔任固定成員以外，兩位新成員與演員尹泰榮與金知碩。



尹泰榮是金國鎮認可的「演藝圈高爾夫傳奇」，而金知碩目前是沉迷於高爾夫的6個月高爾夫新人，將帶著《高爾夫之王》忠實觀眾的頭銜登場，預計展現分析戰略的「腦性男」面貌。播出時間尚未訂定。



雖然觀眾對金知碩的印象多是演戲，但實際上金知碩自2015年以來每年都有固定節目，包括最知名的tvN《問題的男人》系列，和好友柳仁英搭檔的JTBC《讓我們譜寫愛情吧The Romance》、MBC‎《幫我找住宿吧》、與張度練合作的WATCHA《Double Trouble 》。《Double Trouble 》本月初才結束，金知碩馬上就連接三部綜藝節目，相當可觀。

▼推薦閱讀（金知碩到其他節目嘉賓也是很有哏的～）

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