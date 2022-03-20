新剧《疯狂爱上你》一口气看完EP.1~4会上瘾！郑秀晶恨意满满演技UP，最后一幕直接被金材昱给电到～

（雷）看过的可以重温剧情，没看过的人可以当成EP.1~4懒人包迅速看完关键剧情～。XD（小编建议开追时一定要先看到第三集!!!）

KBS 全新爆笑爱情喜剧《疯狂爱上你》（Crazy Love）目前播出四集，小编不得不承认第一集看完真的满头问号，在最近一大波好剧之中，第一集的力度真的很弱，感觉有点浪费了金材昱&郑秀晶（Krystal）这对高颜值CP，但到了第三集简直是云霄飞车，看得极爽极爆笑。（Disney+也是每周一二晚间10点同步更新）



《疯狂爱上你》讲述补教界顶级的私人教育企业代表卢高镇（金材昱 饰），和存在感极低却做人很实在的秘书李晨阿（郑秀晶 饰）之间，甜蜜紧张又危险罗曼史。



接下来就直接进入EP.1~4关键剧情，分享给大家小编印象最深刻的片段啦！



EP.1：就是各种卢高镇代表自恋又把他捧上天，看起来是很讨人厌的帅哥，还是个偏执狂，各种折磨李秘书的片段，不过，大家都说当卢高镇的秘书绝对撑不过三个月，李晨阿却奇迹似地撑了一整年，她的毅力也是令人钦佩，却仍旧是存在感极低，当上补教老师的梦想也没法实现，还被检查出脑癌，这一切都要怪卢高镇的天天压榨！



李晨阿直接在夜里潜入卢高镇的豪宅，拿著榔头准备敲他～。（瞬间变成惊悚剧啦XD）

EP.2：所幸李晨阿只是猛抱怨和反抗怒骂对方的压榨行为，用辞职信疯狂打脸卢高镇，叛逆的模样也让对方相当傻眼，卢高镇在出门准备追逐李晨阿时，却被意外出现的黑车给撞倒，凶手是之前被卢高镇辞退的姜民老师（李施彦 饰），心怀恶意的复仇。



李晨阿在与卢高镇通电话时，正好听到他出意外的声响，赶回去豪宅救下了卢高镇，紧急抢救后的卢高镇却失亿了，李晨阿也被警方当成是第一嫌疑人，情急之下，李晨阿说谎自己是卢高镇的未婚妻，也进一步想完成自己的复仇计划。



（到这里小编已经被女主的恨意演技给吸引，很多小表情都非常有趣）

EP.3：李晨阿为了向失忆的卢高镇报仇，便谎称自己是他的未婚妻，还编造了一系列两人的秘密恋爱故事。她也像真正的未婚妻一样，一边无微不至的照顾卢高镇，一边展开致命又充满恶意的报仇项目，完全乐在其中。



这一集真的太爆笑了，失忆的卢高镇变得非常善良但依旧自恋～



分享我最喜欢搞笑场面，这白脸真的完胜。



还有让讨厌洋葱的卢高镇吃一顿洋葱大餐，幼稚又致命～。XDDD



EP.4：之后，李晨阿为了营造出跟卢高镇秘密生活过的假象，和好友一起潜入卢高镇的家，各种装饰出两人甜蜜同居的氛围，另一边，还特别找来的厄运符咒，希望卢高镇能够彻底的不幸。



而卢高镇出院后也回归公司，虽然判若两人，但却依旧有著隐性的自傲性格，还默默指使李晨阿一定要帮他准备果汁喝，让晨阿感受到些微异样。



本集的最后，之前撞伤卢高镇而逃逸的凶手姜民，找上卢高镇想确认他是否真的失忆，卢高镇却一改善良面貌，严肃又得意的反问说：「我看起来还像失忆的人吗？」原来卢高镇根本没失忆，一切的行为只是为了让真正的凶手自动现身，高招！



（最后金材昱的邪魅一笑太迷人了啦！让人起鸡皮疙瘩～）

明天即将播出第五集，有兴趣的读者们，和小编一起追这部剧吧！

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