《巨星柳白》《月刊家》金知硕本月一连3个新节目！包含与挚友河锡辰联手《可疑的邻居》

同时很多制作组发现了金知硕的魅力了是吧～？

曾主演《顶级巨星柳白》、《山茶花开时》、《月刊家》等剧的金知硕，这个月工作量大爆发，竟然一连有三个节目到手！



《重新出发的地图》

Channel S原创新综艺节目《重新出发的地图》（重返地图），是自疫情大流行以来的首个海外旅游节目，计画打开被疫情埋没的地图，将记忆中思念的海外旅行变成现实的网路世界旅行节目。由金知硕与名主持人金信英合作，已於17日首播。



金知硕过去和金信英小有缘分，金信英可是客串过金知硕主演的《20世纪少男少女》呢！可惜两人并无对戏。

《可疑的邻居》

由金知硕与演员挚友河锡辰，以及模特儿出身的李贤伊搭档为MC。tvN《可疑的邻居》要寻找生活不平凡的邻居，并听取他们人生故事的节目，内容也许会有温馨、搞笑情节，但可能也包含令人讶异的事件。本月31日起每周四晚间7点20分首播。



《高尔夫之王3》

《高尔夫之王》为TV朝鲜推出的新概念运动类型节目，让「梦幻教练组合」金国镇与金美贤带领成员们向特级嘉宾展开高尔夫对决。目前将进入第3季，除了张民好与梁世炯持续担任固定成员以外，两位新成员与演员尹泰荣与金知硕。



尹泰荣是金国镇认可的「演艺圈高尔夫传奇」，而金知硕目前是沉迷於高尔夫的6个月高尔夫新人，将带著《高尔夫之王》忠实观众的头衔登场，预计展现分析战略的「脑性男」面貌。播出时间尚未订定。



虽然观众对金知硕的印象多是演戏，但实际上金知硕自2015年以来每年都有固定节目，包括最知名的tvN《问题的男人》系列，和好友柳仁英搭档的JTBC《让我们谱写爱情吧The Romance》、MBC‎《帮我找住宿吧》、与张度练合作的WATCHA《Double Trouble 》。《Double Trouble 》本月初才结束，金知硕马上就连接三部综艺节目，相当可观。

▼推荐阅读（金知硕到其他节目嘉宾也是很有哏的～）

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