《社內相親》四主演互談初印象&意外面：安孝燮熱衷「拍大腿唱跳」旁若無人，薛仁雅拍吻戲愛唱《蠟筆小新》搞笑歌曲

Netflix昨天公開了《社內相親》主演安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅的聊天影片，四人互談初印象、時不時摘下耳機偷聽，全程笑聲不斷，化學反應超棒~

這節目的設定是其他三人聊其中一人的話題，當事人坐在隔板後戴著耳機，想要偷聽的話必須先喝下一杯力道很大的苦參茶。

關於對安孝燮的第一印象和現在的印象，金世正：「一開始以為他是超級嚴肅認真的人，因為他講話很少。但越了解越發現他超級搞笑，真的很像少年，內心可能有一個小學生。 」金旻奎：「（第一印象）是無趣的人，但現在每講一句話都爆笑。 」薛仁雅：「對我而言仍然是認生的安孝燮。 」這時安孝燮喝了第一杯苦參茶，被苦到忍不住喊出來XD



說到安孝燮令人意外的一面，金世正爆料他超愛「大腿鼓掌」（허벅 박수，把拍手和拍大腿混合在一起），在片場經常一邊唱歌跳舞一邊拍來拍去，金旻奎補充說他還會做Beatbox、甚至連腳步動作也加入，而且面無表情超認真、被人看到也不害羞。 喝下第二杯苦參茶的當事人偷聽之後露出滿意的表情XD



安孝燮對金世正的第一印像是「emoji裡面微笑的那個」，現在則是「露出牙齒笑的那個」。 金旻奎對她的第一印象是很會唱歌，因為開拍前看過她的音樂劇。 薛仁雅和金世正初遇是在《學校2017》：「當時更加大大咧咧，好像女高中生，完全就是安孝燮說的emoji那樣。 」



薛仁雅對金旻奎的第一印象是不太有趣、但現在覺得很有趣，而且超懂健康知識、堪比健身教練。 安孝燮之前很喜歡他的「洞窟嗓音」（有魅力的中低音），現在則沒什麼想法XD



製作組問「姜泰武和陳映書誰才是車成勳的真正另一半」，安孝燮和薛仁雅都答陳映書，唯獨世正選姜泰武。 安孝燮無視世正對bromance的期待：「你不是有我嗎！他們倆才應該在一起啊！」



金旻奎開拍前覺得薛仁雅很高冷、嗓音很美，說到現在印象則突然嘆了一口氣：「她太調皮了，拍吻戲時突然在我旁邊跑來跑去跳舞，還唱奇怪的歌，讓我無法承受。 」安孝燮：「在拍吻戲的時候？ 」偷聽的薛仁雅立即唱了一段，原來是《蠟筆小新》裡的搖滾歌曲：「待在石頭上的那三年，那種被她甩掉的遺憾（獨自面對石頭已三年，與妳決裂猶如在眼前）~」真的超無厘頭XD



《社內相親》每週一二更新，本週第6集收視率已突破10.1%，看到演員們的有趣互動之後更期待下週一啦！



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