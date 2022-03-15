差點沒認出來！《山茶花開時》「弼久」金康勳有好好長大，超有愛豆團忙內的feel～

看到童星們好好長大絕對是一件很幸福的事情。

每次看著擁有可愛外貌的兒童演員，觀眾們是不是都會不自覺地露出「姨母笑」，而前兩年播出的人氣劇《山茶花開時》中的扮演女主角孔曉振兒子「姜弼久」的小演員金康勳就備受姨母粉喜歡。在劇裡金康勳穩定得演繹出了爆發性的感情戲，據說試鏡《山茶花開時》還把製作組都弄哭了。 他也憑藉該作品獲得了「2019年KBS演藝大賞」中的青少年演技獎。那年他也才11歲而已。



一轉眼3年過去了，已經14歲、是中學生的金嫝勳公開了近況照，從小男生成長成了少年，精緻五官等比例放大，可愛中還帶著一點帥氣，很有愛豆男團忙內的感覺。即使戴上口罩，瀏海遮住額頭，僅露出一雙眼睛也擋不住靈氣。



還記的2020年金康勳出演綜藝節目時，大方承認了自己有女朋友，原來這位小帥哥的女朋友就是自己班上的班長。而且在他的眼裡，自己的女朋友比Red Velvet隊長Irene還要漂亮，不過後來在另外一檔節目裡他又透露自己已經分手了，並決定成年之前不會再談戀愛，小大人模樣逗樂不少人。越長大越帥氣的金康勳，想必上了國中之後會是學校裡的人氣王吧。



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