差点没认出来！《山茶花开时》「弼久」金康勋有好好长大，超有爱豆团忙内的feel～

差点没认出来！《山茶花开时》「弼久」金康勋有好好长大，超有爱豆团忙内的feel～

明星   2022年3月15日   星期二08:00   Tracy   3

（封面图源：IG@kanghoon.juwon、MBC every1《Video Star》截图）

看到童星们好好长大绝对是一件很幸福的事情。

每次看著拥有可爱外貌的儿童演员，观众们是不是都会不自觉地露出「姨母笑」，而前两年播出的人气剧《山茶花开时》中的扮演女主角孔晓振儿子「姜弼久」的小演员金康勋就备受姨母粉喜欢。在剧里金康勋稳定得演绎出了爆发性的感情戏，据说试镜《山茶花开时》还把制作组都弄哭了。 他也凭藉该作品获得了「2019年KBS演艺大赏」中的青少年演技奖。那年他也才11岁而已。
（图源：KBS《山茶花开时》截图）

一转眼3年过去了，已经14岁、是中学生的金嫝勋公开了近况照，从小男生成长成了少年，精致五官等比例放大，可爱中还带著一点帅气，很有爱豆男团忙内的感觉。即使戴上口罩，浏海遮住额头，仅露出一双眼睛也挡不住灵气。

还记的2020年金康勋出演综艺节目时，大方承认了自己有女朋友，原来这位小帅哥的女朋友就是自己班上的班长。而且在他的眼里，自己的女朋友比Red Velvet队长Irene还要漂亮，不过后来在另外一档节目里他又透露自己已经分手了，并决定成年之前不会再谈恋爱，小大人模样逗乐不少人。越长大越帅气的金康勋，想必上了国中之后会是学校里的人气王吧。
（图源：JTBC《认识的哥哥》截图）

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留言/评论
  • 他演“陽光先生” 李秉憲的小時候，那時候年紀更小，超可愛的！
    3小时前
  • Yewen Chou長太快的吧！！！
    3小时前
  • Viola Mei歐某
    3小时前
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