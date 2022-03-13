金荷娜當年憑藉電影《盲證》拿下兩座影后，與湯唯競爭！分享超真實反應讓主持&工作人員現場大爆笑XD

Jaejae 主持的《文明特急》一向做足了功課，這一次也挖掘出金荷娜超可愛又真實的一面，太惹人喜歡了啦！

最新一期《文明特急》的節目中邀請到了出道超過25年的人氣女演員金荷娜，最近她以新劇《決戰購物台Kill Heel》回歸，和李慧英、金成鈴攜手主演。



訪談中聊到了許多過去的戲劇作品與角色經歷，過程相當有趣，在節目的尾聲，則談到了10年前她得獎的輝煌歷史。



當時她憑藉電影《盲證》拿下了「大鐘獎」與「青龍電影獎」兩大頒獎禮的影后，其中一場還與從國外來的湯唯競爭，當時，金荷娜想說對手從國外來，一起入圍的人又都很強，自己肯定是沒機會了。



沒想到宣佈拿下最佳女主角獎的是自己，真的嚇了一大跳。當下用了「我真的不知道（我會得獎）」的表情，還摀住了臉，另一邊又思考到底要不要跟一旁的湯唯擁抱，很怕會尷尬，還想好了不夠熟就乾脆直接站起來。



又或者乾脆假裝沒聽清楚是自己，等著旁邊的人拍她肩膀提醒她得獎了，各種迅速的預想讓主持人與現場工作人員笑到不行。XD 不過她表示一切都只是想像不是事實，當下真的沒辦法想那麼多啦！



▼節目片段，《盲證》是與俞承豪一起合作的電影，當時金荷娜飾演失明的事件目擊者，單靠聽力等感官敏銳地察覺到發生事故而成為關鍵證人：（建議可用設定韓文字幕，自動翻譯轉換成中字觀賞）



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞