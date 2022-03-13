《酒街戰士》節目剪輯崔始源競選影片超有Sense！神童幻想婚禮要直播讓E.L.F.都能參與

幫節目組加雞腿～！神童也太暖，婚禮也要照顧到全E.L.F.

《酒街戰士》Super Junior希澈、始源與神童合體的下集（總集數EP.17）來了！這三個人繼續回答問題，各種天馬行空超搞笑！

*上集回顧：‎拿10億退出SJ vs 拿10元當SJ？始源：「錢太少」希澈：「1000億馬上退出」‎

三個人隨意找找題目回答，希澈剛好就拿到了可能是為始源量身打造的題目：對大選候選人說一句話吧？團內超有會企業家、政治家架式(?)的始源笑了笑便正經回答：「為了大韓民國國民，希望能實現富國強兵的人一定要當選。」



PD反問始源有沒有參選總統，希澈就說出了他為始源制定的選舉方針：「如果是100號，可以唱東海銀赫的〈Oppa, Oppa〉，『只要我出現，百號百號』。」節目馬上就後製出了假想競選畫面（超有才～超有Sense～）。



接著聊到結婚，希澈滔滔不絕說要在禮金上大賺一筆，始源與神童輪流吐槽他可能不只結一次婚：「我只會參加到第二次婚禮。」「快點結一結，之後參加《恢單4Men》吧！」



始源已決定好跟隨信仰在教堂結婚，神童則說要搞得很華麗、想結合演唱會，甚至顧慮到粉絲E.L.F：「想讓各位免費入場，想了想，做一次YouTube直播怎麼樣？」希澈聽了直說：「那我在twitch、kakao TV……都要開！」神童馬上跳起來：「如果在新郎入場時打賞一萬元……至少要這樣！」希澈也加碼，兩個人幻想把粉絲福利做好做滿。



除了以上這些內容，神童打給銀赫的內容也是笑點滿滿，各位可別錯過了～！



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