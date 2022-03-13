金荷娜当年凭藉电影《盲证》拿下两座影后，与汤唯竞争！分享超真实反应让主持&工作人员现场大爆笑XD

Jaejae 主持的《文明特急》一向做足了功课，这一次也挖掘出金荷娜超可爱又真实的一面，太惹人喜欢了啦！

最新一期《文明特急》的节目中邀请到了出道超过25年的人气女演员金荷娜，最近她以新剧《决战购物台Kill Heel》回归，和李慧英、金成铃携手主演。



访谈中聊到了许多过去的戏剧作品与角色经历，过程相当有趣，在节目的尾声，则谈到了10年前她得奖的辉煌历史。



当时她凭藉电影《盲证》拿下了「大钟奖」与「青龙电影奖」两大颁奖礼的影后，其中一场还与从国外来的汤唯竞争，当时，金荷娜想说对手从国外来，一起入围的人又都很强，自己肯定是没机会了。



没想到宣布拿下最佳女主角奖的是自己，真的吓了一大跳。当下用了「我真的不知道（我会得奖）」的表情，还捂住了脸，另一边又思考到底要不要跟一旁的汤唯拥抱，很怕会尴尬，还想好了不够熟就干脆直接站起来。



又或者干脆假装没听清楚是自己，等著旁边的人拍她肩膀提醒她得奖了，各种迅速的预想让主持人与现场工作人员笑到不行。XD 不过她表示一切都只是想像不是事实，当下真的没办法想那么多啦！



▼节目片段，《盲证》是与俞承豪一起合作的电影，当时金荷娜饰演失明的事件目击者，单靠听力等感官敏锐地察觉到发生事故而成为关键证人：（建议可用设定韩文字幕，自动翻译转换成中字观赏）



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