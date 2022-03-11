《社內相親》安孝燮＆金世正情侶畫報公開！臉貼臉＋背後抱，滿滿的CP感啊～♥

漫改劇《社內相親》講述兼具外貌和能力的CEO姜泰武（安孝燮 飾）和隱瞞真實身份相親的職員申夏莉（金世正 飾）之間的浪漫愛情喜劇故事。

搞笑又有趣的劇情，加上節奏快速，受到不少觀眾喜愛。首播收視是4.9%，到了最新的第4集收視是8.7%，每集都刷新自身最高收視率，登上月火劇第一的位置。第4集中，申夏莉的雙重生活被姜泰武揭穿，迎來了新的局面，姜泰武將對欺騙自己的申夏莉展開可愛的復仇戰。



在《社內相親》還沒開播之前，安孝燮、金世正也為雜誌《Marie Claire》拍攝一組情侶畫報，滿滿的CP感，展現了甜蜜的化學反應。



採訪中，安孝燮提到：「姜泰武是一個有著別人不知道的痛苦的人物。雖然看起來面面俱到、堅強，但內心卻有因恐懼而害怕的少年，能看透這個少年的人就是申夏莉。」金世正也說：「申夏莉的樣子會根據情況而不同，苦惱了該把重心放在哪裡，並根據現場的感受進行演戲，將申夏莉培養成積極、應對能力强的人物。」



兩位演員更異口同聲表示《社內相親》是另一個挑戰。金世正說：「我認為沒有不是挑戰的選擇，我覺得《社內相親》是個不錯的選擇。」安孝燮則說：「我相信我會在每個瞬間做出正確的選擇，希望通過這部作品無論是什麼樣的形式，都能成為『更好的我』。」



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