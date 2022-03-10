[有片]《現正分手中》CP還有售後唷！張基龍：「宋慧喬來軍中看我了，給我很大的力量」

目前正在服兵役的演員張基龍，入伍前最後一個作品是與宋慧喬合作的電視劇《現正分手中》，由於電視劇採事前製作，所以播出時他已經入伍了。不過3月10日張基龍為宣傳音樂劇而上廣播節目，也透露搭檔宋慧喬曾到軍中探望他。

在3月10日的SBS POWER FM《兩點出逃Cultwo Show》節目中，主演陸軍音樂劇《藍色頭盔：Maysa之歌》的張基龍、EXO成員燦烈、ONF成員曉珍為宣傳本劇而參與節目。而在節目中有一位聽眾提問，想詢問張基龍當時趕在入伍前拍攝電視劇的心情如何？以及是否想念劇中的搭檔宋慧喬？於是張基龍也對此說明了電視劇拍攝時的狀況。



張基龍表示其實當時《現正分手中》一直拍攝到自己入伍前四天，而這部電視劇是他已來到部隊後一個月才看到播出。他也有些不好意思地說，當時因為接近入伍時間，因此拍攝的行程相當趕，覺得自己在劇中的表現有一些小尷尬，不過能夠跟同袍在軍中一起看著自己的電視劇，感覺非常好，也留下了相當趣味的回憶。



當DJ主持人詢問張基龍「那宋慧喬有去看你嗎？」，張基龍則是回答：「不僅是宋慧喬前輩，就連《現正分手中》的團隊全員也都來看我了，真的成為一股非常大的力量。」而由三人共同演出的音樂劇《藍色頭盔：Maysa之歌》描述出生在假想國家的主角拉曼，為了尋找給自己帶來夢想與希望的聯合國和平維持軍Maysa而來到韓國。3月18日即將開演。



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