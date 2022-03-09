《社內相親》刷新自身最高收視！浪漫的假一週年約會，申夏莉＝申金熙身份暴露、姜泰伍將展開幼稚復仇（EP.4）

（劇透）SBS《社內相親》第4集全國收視為8.7%、首都圈收視為8.9%、最高瞬間達11.2%，感覺很快就可以履行收視公約啦！

這集以申夏莉（金世正 飾）驚險的雙重生活開始。 昨天以副角「假戀人」申金熙的身份生活，今天以本角「平凡的上班族」回歸的申夏莉。在電梯前與社長姜泰武（安孝燮 飾）相遇的她，雖然好不容易避免身份被發現的危機，但出差到南海白菜田時卻遇到姜多俱（李德華 飾）會長，讓她非常焦急。



申夏莉在會長的突訪下慌慌張張地用頭髮遮住了臉。這時姜泰武打電話來，申夏莉躲到廁所講電話。但是，急須使用廁所的會長來到廁所，兩人隔著門展開對峙戰，最後...會長摔倒了，申夏莉為了死守著臉也沒有向前攙扶，作爲沒有禮貌的職員被會長記下來 XD



雖然是契約戀愛，但是姜泰武對「假戀人」申金熙越來越有好感，還為了紀念日整理行程。當申金熙記得一週年紀念日時，姜泰武高興地以爺爺爲藉口找到她，還買了可以消除瘀青的藥膏給她。



一週年紀念約會日當天，姜泰武以爺爺爲藉口買了漂亮的衣服給申金熙、帶她去不錯的餐廳。申金熙的衣服破裂後，姜泰武向前為她化解危機，甚至親切地幫她扶著高跟鞋。聽到申金熙說：「今天假的一週年約會我過得很開心。」姜泰武則去掉了「假」話著：「我也很開心，我們一週年的紀念約會。」



尾聲中，姜泰武在車上發現申金熙掉落的錢包，爲了還錢包去了她家。結果...那裡，姜泰武目自己公司職員申夏莉出現的樣子，打了申金熙的電話後，接起來的人正是申夏莉。



而陳映書（薛仁雅 飾）再次被車成勳（金旻奎 飾）拒絕。這時公寓裡出現一個可疑男子持續對陳映書獻殷情，車成勳也發現他視力明明很好卻戴著眼睛，而可疑男子還送了自己設計的落地燈給陳映書。（感覺這個燈就是有問題啊～）



第5集預告中，姜泰武對欺騙自己的申夏莉展開幼稚的復仇，讓她不停地在申夏莉、申金熙兩個身份之間來回切換，最後姜泰武還生氣喊著：「馬上把這女的拖出去！」讓人更加期待爆笑的劇情。

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