32歲演高中生也毫無違和感！崔宇植&金泰梨超強童顏+青春氣質迷倒觀眾

近期兩部高人氣劇集都是青春主題，有很多穿校服演高中生的戲份，也許因為演技和外形都過於優秀，常常讓人忘記一個事實：兩位主演其實都已經進入30代啦！

今年1月底完結的SBS電視劇《那年，我們的夏天》講述高中時曾一起拍紀錄片的同桌在十年之後重逢的故事，雖然劇情主線是現在，但有很多高中時期的回憶片段。



男女主角崔雄和國延秀總是一見面就吵架拌嘴，但隨著劇情展開卻逐漸顯露出滿滿的糖分。 高中時期在校園裡打打鬧鬧、互相照顧成績和心情，還有在小木屋避雨時突如其來的初吻，一幕幕清新美好無不讓觀眾大呼心動~



實際上，崔雄的飾演者崔宇植在去年拍攝時已經31周歲（1990年出生），比對手戲演員金多美大5歲，但在劇中演同齡人卻非常自然和諧，讓人絲毫感覺不到年齡差距，乖巧面孔和清瘦身形堪稱超強童顏！



另一部近期口碑不斷攀升的在播劇就是tvN的《二十五，二十一》！男女主角因為亞洲經濟危機而脫離了原本的生活軌道，在最失意和辛苦時遇到彼此、互相給予力量和安慰，每周都在向觀眾輸出滿滿的感動和療癒。



劇中金泰梨飾演高中生兼擊劍運動員羅希度，擁有彷彿用不盡的力氣和鬥志，面對情竇初開的感受時卻遲鈍又可愛，亮閃閃的眼神、充滿活力和魄力的個性讓越來越多觀眾深深愛上。



劇中的羅希度比男主角白易辰小4歲，但實際狀況則剛好相反：金泰梨1990年出生、今年32歲，反而比南柱赫大4歲！這一幕小鹿亂撞的少女情懷完全寫在臉上：



算起來，崔宇植和金泰梨都已經高中畢業有13年之久，但看劇時完全感受不到真實年齡的痕跡，演技真的太強啦~

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