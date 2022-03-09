韓國OTT平台首例！TVING原創戲劇《怪異》與《酒鬼都市女人們》正式受邀2022年坎城國際系列藝術節

韓國國內OTT平台的原創內容也逐漸受到重視，而由TVING原創的兩部電視劇系列《怪異》與《酒鬼都市女人們》受到了將於4月1日到6日所舉辦的坎城國際藝術節「Korean Focus」的正式邀請。

《酒鬼都市女人們》在去年10月透過TVING平台公開，三位女子的友情以及日常的故事引發了高度共鳴，也創下了TVING平台有史以來一週內付費加入觀看的女性觀眾人數第一名。由李善彬、韓善伙、鄭恩地以及崔始源等共同演出，更以「真實友情」「上班族的悲歡」「喝酒時情境」「愛情與離別」這些真實的主題展開劇情，任誰看了都感覺是無時無刻發生在我們身邊的故事，因此受到關注且人氣不墜。



另一部作品《怪異》則是即將於4月初公開，由具教煥與申鉉彬主演的超自然現象驚悚作品，由《屍速列車》《地獄公使》的延尚昊導演進行劇本編寫。《怪異》描述受到詛咒的佛像出現在村莊裡，此地發生了許多怪異事件。以上兩部作品都受邀前進坎城之非競賽單元，將於當地公開播出。



TVING相關人士表示，尚未在國內公開就先受到邀請的《怪異》，以及以日常生活話題引發高度共鳴的《酒鬼都市女人們》，首度OTT平台原創作品正式受邀坎城國際藝術節，感到相當榮幸，日後可望再製作出更加有競爭力、更有機會獲得全球認可的戲劇內容。

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