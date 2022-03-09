《社内相亲》刷新自身最高收视！浪漫的假一周年约会，申夏莉＝申金熙身份暴露、姜泰伍将展开幼稚复仇（EP.4）

（剧透）SBS《社内相亲》第4集全国收视为8.7%、首都圈收视为8.9%、最高瞬间达11.2%，感觉很快就可以履行收视公约啦！

这集以申夏莉（金世正 饰）惊险的双重生活开始。 昨天以副角「假恋人」申金熙的身份生活，今天以本角「平凡的上班族」回归的申夏莉。在电梯前与社长姜泰武（安孝燮 饰）相遇的她，虽然好不容易避免身份被发现的危机，但出差到南海白菜田时却遇到姜多俱（李德华 饰）会长，让她非常焦急。



申夏莉在会长的突访下慌慌张张地用头发遮住了脸。这时姜泰武打电话来，申夏莉躲到厕所讲电话。但是，急须使用厕所的会长来到厕所，两人隔著门展开对峙战，最后...会长摔倒了，申夏莉为了死守著脸也没有向前搀扶，作爲没有礼貌的职员被会长记下来 XD



虽然是契约恋爱，但是姜泰武对「假恋人」申金熙越来越有好感，还为了纪念日整理行程。当申金熙记得一周年纪念日时，姜泰武高兴地以爷爷爲藉口找到她，还买了可以消除瘀青的药膏给她。



一周年纪念约会日当天，姜泰武以爷爷爲藉口买了漂亮的衣服给申金熙、带她去不错的餐厅。申金熙的衣服破裂后，姜泰武向前为她化解危机，甚至亲切地帮她扶著高跟鞋。听到申金熙说：「今天假的一周年约会我过得很开心。」姜泰武则去掉了「假」话著：「我也很开心，我们一周年的纪念约会。」



尾声中，姜泰武在车上发现申金熙掉落的钱包，爲了还钱包去了她家。结果...那里，姜泰武目自己公司职员申夏莉出现的样子，打了申金熙的电话后，接起来的人正是申夏莉。



而陈映书（薛仁雅 饰）再次被车成勋（金旻奎 饰）拒绝。这时公寓里出现一个可疑男子持续对陈映书献殷情，车成勋也发现他视力明明很好却戴著眼睛，而可疑男子还送了自己设计的落地灯给陈映书。（感觉这个灯就是有问题啊～）



第5集预告中，姜泰武对欺骗自己的申夏莉展开幼稚的复仇，让她不停地在申夏莉、申金熙两个身份之间来回切换，最后姜泰武还生气喊著：「马上把这女的拖出去！」让人更加期待爆笑的剧情。

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