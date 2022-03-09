HYBE新選秀節目《&AUDITION - The Howling》7月開播，《I-LAND》四成員參加、網台接力公開

去年底宣佈製作消息後今日終於確定了播出時間，除了一般練習生之外，在《I-LAND》有過優秀表現但未能出道的K、Nicholas、邊儀株、TA-KI也將再次登台！

《&AUDITION - The Howling》由HYBE娛樂的日本法人HYBE JAPAN及旗下品牌HYBE LABELS JAPAN主辦製作，將在7月通過日本電視台播出，每期30分鐘;60分鐘完整版節目則通過HYBE LABELS的官方Youtube和日本影片平台Hulu in Japan公開。

這檔節目是HYBE LABELS JAPAN籌劃中的全球出道企劃的一部份，最終選出的團隊將以日本為起點在全球舞台展開活動。

2020年HYBE娛樂在韓國主辦的選秀節目《I-LAND》成功推動7人男團ENHYPEN出道，當時未能進入出道組的四位參賽者K、Nicholas、邊儀株、TA-KI將加入這次的《&AUDITION - The Howling》，與其他練習生一起再次進行挑戰。



四位練習生現在已經開通官方Twitter，經常更新日常照片，感興趣的朋友可以去關注哦！



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