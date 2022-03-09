HYBE新选秀节目《&AUDITION - The Howling》7月开播，《I-LAND》四成员参加、网台接力公开

去年底宣布制作消息后今日终於确定了播出时间，除了一般练习生之外，在《I-LAND》有过优秀表现但未能出道的K、Nicholas、边仪株、TA-KI也将再次登台！

《&AUDITION - The Howling》由HYBE娱乐的日本法人HYBE JAPAN及旗下品牌HYBE LABELS JAPAN主办制作，将在7月通过日本电视台播出，每期30分钟;60分钟完整版节目则通过HYBE LABELS的官方Youtube和日本影片平台Hulu in Japan公开。

这档节目是HYBE LABELS JAPAN筹划中的全球出道企划的一部份，最终选出的团队将以日本为起点在全球舞台展开活动。

2020年HYBE娱乐在韩国主办的选秀节目《I-LAND》成功推动7人男团ENHYPEN出道，当时未能进入出道组的四位参赛者K、Nicholas、边仪株、TA-KI将加入这次的《&AUDITION - The Howling》，与其他练习生一起再次进行挑战。



四位练习生现在已经开通官方Twitter，经常更新日常照片，感兴趣的朋友可以去关注哦！



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