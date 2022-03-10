【有片】《魷魚遊戲》「姜曉」鄭好娟重返T台！氣場全開、颯颯生風♥

不愧是超級名模，回歸T台的鄭好娟氣場全開。

因為《魷魚遊戲》而火遍全球的鄭好娟其實在拍戲之前是一名職業模特，且是韓國模特界的佼佼者，合作過的品牌有 Chanel、Tod's、Thom Browne、JACQUEMUS等，尤其是2018 - 2019年間十分活躍。



《魷魚遊戲》火速走紅之後的鄭好娟一直忙於各類宣傳活動，工作重心放在了影視劇圈，最多只是為品牌拍拍平面照而已。 最近她重回本職工作，作為Louis Vuitton的全球品牌大使，站上了T台。多年來的T台經驗，以及因《魷魚遊戲》而得到的知名度與認可，使得鄭好娟底氣十足，登場時簡直是走路帶風，鏗鏘有力又不失優雅，每個踩點都帶著律動感。 最後引領一眾模特返場時，甚至讓人產生了她帶著的是千軍萬馬的錯覺。



現在的鄭好娟成為了權威模特排行榜MDC（models.com）中首位韓國籍的「Supers」超級名模，依照她目前的地位，算是亞洲第一超模了。 不僅家喻戶曉，還有著明星的影響力、頻繁地與頂尖的時尚品牌，且第一次演戲就拿下第28屆美國演員工會獎（SAG）的視后頭銜，前途不可估量。



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