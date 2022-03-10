2022最強BL黑馬劇《語意錯誤》熱度超高！劇迷跪求一定要拍第二季，導演：的確有很多想拍的經典場面

導演加油啊！《語意錯誤》第二季就靠您了～。

韓國越來越多BL題材的網路劇，而2022年討論度最高的爆款黑馬劇，就是這部《語意錯誤》啦！對於要拍第二季的請求也如潮水般湧來。



本劇改編自人氣同名網路小說，講述視覺設計系的大四學長－張宰英（朴栖含 飾）與電腦工程系的學弟－秋尚宇（朴宰燦 飾）一起製作手遊，性格反差的兩人一開始是互看不順眼的冤家，卻在相處過後意外產生了情愫的故事。



劇中的兩人本來只有進展到擁抱，後來在拍攝現場追加了吻戲，化學反應特別的好，也成為了劇迷心中經典的一幕場面。（尖叫～～～）



《語意錯誤》也在韓國影音平台 Watcha 上蟬聯了四週的冠軍，連劇組都沒有想過會有這麼好的成績，如此廣受好評大家也都非常開心。



而對於是否會有第二季的提問，導演表示：「因為反響很好，我知道從演員到製作公司、播出平台都對第二季有想法，但還是需要所有條件都達成了才有可能。



即便我和演員都非常想要續集，也需要所有的條件都吻合了才能夠拍成。如果成功拍到第二季的話，因為原作中我喜歡的很多場面都沒能拍進去，像是海邊追擊戲、足球場戲、連石洞戲…等等，我都想要加在第二季中。」



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