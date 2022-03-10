【有片】《鱿鱼游戏》「姜晓」郑好娟重返T台！气场全开、飒飒生风♥

不愧是超级名模，回归T台的郑好娟气场全开。

因为《鱿鱼游戏》而火遍全球的郑好娟其实在拍戏之前是一名职业模特，且是韩国模特界的佼佼者，合作过的品牌有 Chanel、Tod's、Thom Browne、JACQUEMUS等，尤其是2018 - 2019年间十分活跃。



《鱿鱼游戏》火速走红之后的郑好娟一直忙於各类宣传活动，工作重心放在了影视剧圈，最多只是为品牌拍拍平面照而已。 最近她重回本职工作，作为Louis Vuitton的全球品牌大使，站上了T台。多年来的T台经验，以及因《鱿鱼游戏》而得到的知名度与认可，使得郑好娟底气十足，登场时简直是走路带风，铿锵有力又不失优雅，每个踩点都带著律动感。 最后引领一众模特返场时，甚至让人产生了她带著的是千军万马的错觉。



现在的郑好娟成为了权威模特排行榜MDC（models.com）中首位韩国籍的「Supers」超级名模，依照她目前的地位，算是亚洲第一超模了。 不仅家喻户晓，还有著明星的影响力、频繁地与顶尖的时尚品牌，且第一次演戏就拿下第28届美国演员工会奖（SAG）的视后头衔，前途不可估量。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻