近期多部韓劇收視率上升，從《社內相親》到《二十五，二十一》一週每天都有好劇追！

這些劇分佈在一週裡的幾乎每一天，開播以來收視率全都呈上升趨勢，難怪韓網友感歎：「大家是全都窩在家裡追劇嗎？ 」XD

首先是週一、二播出的月火劇，SBS《社內相親》本週第一集收視率4.9%，第二集馬上就跳到6.5%。 改編自同名網漫，講述女職員代替朋友去相親竟發現對方是自己的公司社長，隨之展開心驚膽戰的「預防辭職」辦公室戀情。 開播前還有人擔心安孝燮和金世正cp感不強，但看到金世正的豪爽搞笑演技後全都心服口服！



同期開播的tvN《軍檢察官多伯曼》第一集收視率5.3%，第二集就來到7.0%。 這是首部以軍事法庭為主題的韓劇，安普賢和曹寶兒飾演的男女主角各自為了錢和復仇成為軍事檢察官，快節奏劇情和武打戲都獲得好評。



週三、四有孫藝珍、田美都、金智賢主演的JTBC水木劇《三十九》，開播收視率4.4%、第6集來到6.9%，中間更有過7.5%的好成績。 《三十九》講述三位好朋友面對人生變故時互相溫暖和支持的故事，每個角色的感情線都非常有感染力，演員們的演技也讓相當催淚。



週六、日的新劇陣容更加強勁，TV朝鮮《結婚作詞離婚譜曲》第三季上週開播後收視率從6.3%升到6.7%。 這部劇講述三位在電臺共事的女性面對老公出軌和離婚危機時的行動與反思，狗血劇情在第二季結尾達到頂峰，讓人超好奇第三季要怎麼演。



tvN《二十五，二十一》也是開播以來口碑爆棚，第一集收視率6.4%，上週日的第6集已經衝到9.8%。 這部劇講述亞洲經濟危機時被改變命運的兩個年輕人互相依靠的故事，不僅劇情療癒給人力量，金泰梨飾演的元氣女主、南柱赫在演技上的進步也都大受好評。



JTBC《氣象廳的人們》開播收視率4.5%，上週日第6集來到7.0%，第4集一度衝到7.8%。 講述氣象廳職員的辦公室戀情，進展快速、不拖泥帶水，早前也有人認為朴敏英和宋江缺乏cp感，但開播之後狠狠被說服：一個是理智嚴謹的職場上司、一個是相信直覺的熱情下屬，搭在一起超般配啊！



最後就是重啟回歸的KBS古裝劇《太宗李芳遠》，因為虐馬風波停播一個半月後在上週恢復播出，收視率很快回到9%，逼近之前的兩位數水準。 這部劇講述打破高麗舊秩序、創造朝鮮新秩序的「麗末鮮初」，站在朝鮮建國前沿的李芳遠的故事。



因為前段時間很多韓劇的收視率都在1%到2%上下徘徊，這幾部劇雖然沒有特別突出但總體品質和評價都不錯，整齊的收視率上升讓韓國網友調侃：「最近大家都不做別的，只窩在家裡追劇嗎？XD 」、「好像迎來了電視劇復興期，很多劇都不錯看」、「最近OTT用戶不斷增多，收視率居然也能提高，好神奇啊」、「好像第一次遇到這麼多好劇同時出現耶」、「《讀取惡心的人們》和《Tracer》也很好看」、「 一整週都有得追啦」。

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