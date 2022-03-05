近期多部韩剧收视率上升，从《社内相亲》到《二十五，二十一》一周每天都有好剧追！

这些剧分布在一周里的几乎每一天，开播以来收视率全都呈上升趋势，难怪韩网友感叹：「大家是全都窝在家里追剧吗？ 」XD

首先是周一、二播出的月火剧，SBS《社内相亲》本周第一集收视率4.9%，第二集马上就跳到6.5%。 改编自同名网漫，讲述女职员代替朋友去相亲竟发现对方是自己的公司社长，随之展开心惊胆战的「预防辞职」办公室恋情。 开播前还有人担心安孝燮和金世正cp感不强，但看到金世正的豪爽搞笑演技后全都心服口服！



同期开播的tvN《军检察官多伯曼》第一集收视率5.3%，第二集就来到7.0%。 这是首部以军事法庭为主题的韩剧，安普贤和曹宝儿饰演的男女主角各自为了钱和复仇成为军事检察官，快节奏剧情和武打戏都获得好评。



周三、四有孙艺珍、田美都、金智贤主演的JTBC水木剧《三十九》，开播收视率4.4%、第6集来到6.9%，中间更有过7.5%的好成绩。 《三十九》讲述三位好朋友面对人生变故时互相温暖和支持的故事，每个角色的感情线都非常有感染力，演员们的演技也让相当催泪。



周六、日的新剧阵容更加强劲，TV朝鲜《结婚作词离婚谱曲》第三季上周开播后收视率从6.3%升到6.7%。 这部剧讲述三位在电台共事的女性面对老公出轨和离婚危机时的行动与反思，狗血剧情在第二季结尾达到顶峰，让人超好奇第三季要怎么演。



tvN《二十五，二十一》也是开播以来口碑爆棚，第一集收视率6.4%，上周日的第6集已经冲到9.8%。 这部剧讲述亚洲经济危机时被改变命运的两个年轻人互相依靠的故事，不仅剧情疗愈给人力量，金泰梨饰演的元气女主、南柱赫在演技上的进步也都大受好评。



JTBC《气象厅的人们》开播收视率4.5%，上周日第6集来到7.0%，第4集一度冲到7.8%。 讲述气象厅职员的办公室恋情，进展快速、不拖泥带水，早前也有人认为朴敏英和宋江缺乏cp感，但开播之后狠狠被说服：一个是理智严谨的职场上司、一个是相信直觉的热情下属，搭在一起超般配啊！



最后就是重启回归的KBS古装剧《太宗李芳远》，因为虐马风波停播一个半月后在上周恢复播出，收视率很快回到9%，逼近之前的两位数水准。 这部剧讲述打破高丽旧秩序、创造朝鲜新秩序的「丽末鲜初」，站在朝鲜建国前沿的李芳远的故事。



因为前段时间很多韩剧的收视率都在1%到2%上下徘徊，这几部剧虽然没有特别突出但总体品质和评价都不错，整齐的收视率上升让韩国网友调侃：「最近大家都不做别的，只窝在家里追剧吗？XD 」、「好像迎来了电视剧复兴期，很多剧都不错看」、「最近OTT用户不断增多，收视率居然也能提高，好神奇啊」、「好像第一次遇到这么多好剧同时出现耶」、「《读取恶心的人们》和《Tracer》也很好看」、「 一整周都有得追啦」。

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