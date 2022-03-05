「國民奶奶」羅文姬一開口我就想哭了！出道60年第一次登台唱歌，不炫技卻讓所有觀眾爆哭ㅠㅠ

「國民奶奶」羅文姬，渾身都是藝術細胞。出道60多年她首次挑戰獨唱，沒想到卻唱哭了台下的觀眾。

今年已經80多歲的羅文姬是韓國影視劇圈的老戲骨，因為經常演電視劇男女主角的奶奶，且角色可愛又討喜，因此被廣大民眾稱為「國民奶奶」。最近羅奶奶登上了JTBC《火熱的歌手》節目，獨唱了一曲《我的舊事》，用人生閱歷唱出的歌曲感染了所有人。

《我的舊事》是一首中旋律歌曲，貫穿著悠揚的吉他聲。羅文姬是第一次以演唱者的身份站在舞台上，一上臺她就表示雖然自己很緊張，但會帶著幸福感去唱歌。 接下來的時間里，與其說她是在唱歌，不如說她是在用人生長者的身份向觀眾們傳達心意，裡面承載著她82年的人生經驗。沒有任何演唱技巧，沒有飆高音，沒有華麗的轉音，有的只是娓娓道來的故事，一步一步將情緒推向了頂點，台下的李鐘赫、金光圭和觀眾們忍著忍著，最終還是爆發了，而一旦爆發就是一場痛哭！



前不久羅文姬的母親過世，享嵩壽101歲。 已經年過八旬的她，也許早就看透了人生諸事甚至生死離別，也正因為如此，她的歌聲才能一音一調地直擊著觀眾的心。



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