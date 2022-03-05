31歲演高中生毫不違和的金泰梨，出道8年靠9部戲就證明了自己！搭檔的全是頂流大牌

出道8年，僅出演過9部作品，但細數她合作過的明星，各個都是頂流大牌，她就是金泰梨！

最近是不是有很多觀眾追新劇《二十五，二十一》追得停不下來？金泰梨和南柱赫演繹的唯美羅曼史讓人看得欲罷不能，誰能想到31歲的金泰梨居然能將17、8歲的高中生演繹得如此青春洋溢，穿上高中制服也毫無違和感的模樣，加上渾然天成的演技，另無數觀眾折服。



《二十五，二十一》其實是金泰梨拍攝的第二部電視劇，男主角則是人氣男星南柱赫，兩人無論從顏值、身高、氣場還是氛圍感都異常般配，這也是無數觀眾情不自禁墜入《二十五，二十一》劇情中的一大原因。 而金泰梨主演的第一部電視劇則是2018年播出的《陽光先生》，她扮演兩班小姐高愛信，搭檔的則是韓劇男神李秉憲，兩人上演了一出迴腸蕩氣的愛情。



比起電視劇，金泰梨在大螢幕更活躍些。 2014年憑藉廣告出道的她同年就通過了朴贊郁導演《下女的誘惑》的試鏡，2015年出演了自己的首部電影《Lock Out》，一上來就擔任女一號，磨鍊演技的同時也在不斷積累經驗。 到了2016年，《下女的誘惑》中金泰梨出演的是女二號，搭檔陣容為金敏喜、河正宇、趙震雄，每一位都是在韓國影視劇圈響噹噹的大明星。金泰梨與前輩們搭戲也毫不退縮，展現了在新人身上很難見到的成熟演技，她也憑藉這部作品橫掃了韓國青龍電影獎、韓國釜日電影獎、亞洲電影大獎等八個最佳新人女演員獎，成為「忠武路」最璀璨的新星。



接下來的幾年，金泰梨馬不停蹄地在電影圈摩瑪滾打，《小森林》、《1987》、《勝利號》、《外星人》中她又和金倫奭、河正宇、柳俊烈、劉海鎮、宋仲基、文素利、金宇彬、蘇志燮等人合作，各個都是娛樂圈中鼎鼎大名的人物，更重要的是在這些影片中金泰璃並非是小配角，而是戲份頗多的主角。



從《下女的誘惑》，到《陽光先生》，再到現在的《二十五，二十一》，金泰梨每部作品都擁有極高口碑，角色不受限，女僕、兩班貴族千金、女高中生，每次亮相都給人全新的視覺感受，演技也更加精進了，出道8年僅用9部影視作品就證明了自己的表演功力，被外界稱為「人氣作品製造機」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞